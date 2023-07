Decidido a continuar tocando la fibra del público desde que inició su trayectoria musical hace 16 años, el cantautor puertorriqueño Christian Daniel ha creado canciones para tocar la fibra del público con temas profundos y su metal de voz inigualable.

Si bien es cierto que las nuevas corrientes y tendencias musicales lo han llevado a coquetear un poco con la fusión de otros géneros, es la balada en donde manifiesta su esencia.

Luego del tema “Si tú te vas”, lanzado el pasado año, y que resultó alcanzar la posición número uno en los charts de Billboard, este cantante se aventuró a participar en el “reality show” “Tu Cara Me Suena” de Univision. Esa gran experiencia a la que se lanzó por primera vez, que le trajo exposición y le abrió las puertas en esa cadena televisiva, lo hizo concentrarse en eso por varios meses, sin poder trabajar en la música.

“El tema logró posicionarse número uno, pero ya yo estaba ahí metido en el programa, lo que no me dio tiempo para sacar más música ni seguir dando continuidad a lo que estaba empezando. De hecho, hace poco me hicieron un acercamiento para estar en otro ‘reality’ y dije que no, yo quiero sacar música”, dijo con determinación el también músico.

Luego de un año, está de plácemes, porque ha retomado su proyecto con el nuevo tema “Tu salida”, que lanzó hace tres semanas, una balada con la que celebra que está en el top cinco en Puerto Rico actualmente, de la mano de la disquera independiente ONErpm, con la que firmó.

“Estoy súper contento porque mi proyecto está arrancando otra vez. Estoy muy emocionado por porque yo venía ya después de estar corrido por mucho tiempo, y ya luego no estaba sacando música tan consistente, porque con todas las cosas que han pasado, pandemia, temblores y el huracán María a mí me afectó mucho. O sea, no es fácil ser un artista independiente en la industria y gracias a Dios se me abrieron otras puertas ahora. Voy otra vez a tener el impulso que tuve en un momento dado y pues tengo mis metas y metas personales en Puerto Rico”, dijo a El Nuevo Día vía telefónica desde Miami.

El nuevo sencillo, del compositor puertorriqueño Carlos Soto, de Charlie Night City, y el arreglo musical de José Gómez, conocido como “el Profesor Gómez” trata de este hombre quien tiene su familia y le toca dejar ir a una mujer que le robó el corazón. Aunque sabe que tiene mucho que perder, siempre hizo lo correcto y dejó ir a esa mujer para mantenerse con su esposa e hijos, según explica. Junto con esta melodía, lanzó un vídeo, filmado en Puerto Rico, bajo la dirección de Javier Rosado, de Limbel City, que retrata fielmente lo que dice la letra.

“Cuando escuché el tema por primera vez en el estudio, que Charlie me lo mostró, le dije, ‘yo no tengo hijos, no sé lo que es tener una esposa, pero esa vivencia la he vivido con personas cercanas a mí, yo sé lo que eso. Yo puedo defender esa canción’. Esa es la temática que a mí me gusta, cantar cosas que realmente llegan y tocan. Eso es lo que yo siempre he sido, la esencia mía desde el día uno, que han sido canciones que toquen la fibra”, abundó.

Christian Daniel reveló que ahora está apostando a producir todo en Colombia, con el guitarrista de los cantantes Camilo y Sebastián Yatra, Toby Tobón, que además fue guitarrista de Juanes por muchos años, para de ese modo actualizarse dentro del pop.

“Estoy dándole ese color, no el color colombiano, pero sí el color de pop a guitarra. Creo que es más jovial, para tratar de acaparar a la juventud también. Siempre he dicho que la balada es una música tan bonita que, cuando uno canta con el corazón, es para siempre. A mí no me gusta hacer música desechable, a mí me gusta hacer música que dure toda la vida. Gracias a Dios todas mis canciones al pasar el tiempo siguen sonando, pasan años y siguen sonando. Hacer música para que en dos semanas no sirva, no es lo que yo soy”, enfatizó.

Mientras, puso como ejemplo canciones como “Ahora que te vas” y “Para siempre”, que la cantan en incontables países e, incluso, se ha vuelto un tema utilizado en las bodas.

“Al final del día son temas que solitos se van colando, como me pasó con ‘Ahora que te vas’, un tema que nadie quería apoyar ‘porque la gente no quiere llorar, la gente no quiere sufrir’. Yo digo, ‘señor, todo el mundo se va a morir y en el caso mío se me murió mi papá, esto es lo que yo voy a defender’”, recordó acerca de ese éxito musical a nivel mundial, que se popularizó en países en los que ni siquiera hablan su mismo idioma.

Ante la creación de muchos temas, Christian Daniel se encuentra en la fase de producir y escoger un total de siete a ocho sencillos, que paulatinamente estará lanzando en los próximos meses, para culminar lo que será un EP que lanzará antes que finalice este año. Según adelantó, dos de ellos serán con colaboraciones con otros artistas, además de grabar un tema popularizado por un legendario y veterano baladista.

“Yo tiré esta balada como termómetro, porque yo quería ver lo que estaba pasando en el mercado y ¡mira! Parece que la pegué. Estamos en el top 5 esta semana”, mencionó acerca de “Tu salida”. “Yo tengo un público bien fiel a mí y es un público que toda la vida consumió lo que yo le hago, es la balada. Hoy tenemos la oportunidad de ver en estadísticas quiénes son los que realmente está consumiendo. Mi público es bien baladista, le gusta que yo les dé baladas, yo no los puedo abandonar, no los puedo abandonar. Es un campo en el que me han dejado solo porque los artistas se están yendo a cantar otro tipo de música. Baladistas ya no quedan y los que están, están cantando otro tipo de música”.

Este cantante trajo a la conversación el panorama musical actual, donde se suele producir enfocado en los números y le apuestan solo a unas corrientes musicales, olvidando la diversidad de géneros existentes.

“Cuando suena algo que hay un ritmo pegado, todos los artistas quieren hacer ese ritmo y abandonan su esencia. En mi caso, yo no lo quería hacer, pero hubo un momento en que me tocó, no abandonarlo, pero sí coquetear con otros ritmos porque, al final del día, hay que experimentar. Las generaciones van cambiando y escuchando música diferente. Entonces, pues, lo abandoné un poco en el aspecto de que no me fui ‘full’ balada, pero también uno está buscando cómo encajar en todo lo que está pasando, sin que te vayas tan lejos de lo que se está haciendo ni abandonar tus ritmos”, agregó.