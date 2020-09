Para el cantautor puertorriqueño Christian Daniel, ya es suficiente de sufrir y llorar. Por eso, esta vez prefirió dejar a un lado la balada para darle paso a “Mala”, atemperándose con la tendencia musical del mercado actual y para llevarle un tema más movido a sus seguidores.

Sin cerrarse a lo nuevo, dice ser un nuevo Christian, más jovial que nunca y que sin abandonar su esencia, ha ido inclinándose por el lado de la música que está evolucionando.

“No nos podemos quedar en los 80”, asegura. “La música es para alegrar el alma. En estos momentos no estoy para sacar una balada. Ahora mismo, quiero que este sea el tema de la juventud”, reitera.

Lejos de lamentarse luego de que la pandemia paralizara sus planes de lanzar su nueva producción en mayo pasado, el artista pospuso el lanzamiento para mediados del 2021. No obstante, el también músico se impulsa hoy con este nuevo tema, como el primero de su producción, y el cual cree muy oportuno por la situación que el mundo vive.

“Este tema nació en enero, antes de la pandemia. Ya estaba hecho y cuando tomé la decisión de escoger uno, pensé que ya era suficiente de sufrir y llorar. Quise sacar un tema que a la gente le guste, que sea movido, que sea alegre. Tenemos a la gente sufriendo en las casas, estamos en pandemia, entonces vamos a alegrar corazones. Y de los temas que tengo, ‘Mala’ es el mejor que va con lo que quiero”, explica el artista, quien durante los pasados meses adquirió un equipo para montar su propio estudio, por lo que se ha mantenido trabajando.

El sencillo, compuesto por Christian Daniel junto a Gocho, Frank Mora y Joseph Castro, es al estilo dance hall urbano, con el que asegura que será del agrado de sus seguidores, que en su mayoría son de 13 a 25 años. Asimismo, hoy también lanzó su vídeo musical, que fue realizado en el lugar que siempre soñó tener, una finca en Puerto Rico que recién tuvo la oportunidad de adquirir.

“Hoy en día, yo creo que son los jóvenes los que nos inculcan la música a los adultos. Ya no es como antes que era papá quien ponía la música del ayer; ahora son los jóvenes los que les ponen la música a los papás”, asegura el intérprete, quien para su sorpresa durante la pandemia su música aumentó, pues entiende que las personas estaban más pendiente al contenido de sus canciones, sobre todo con el tema “Ahora que te vas”.

“Obviamente, mucha gente ha perdido sus familiares con esto del COVID-19 y en dos meses ‘Ahora que te vas’ aumentó 25 millones de views. Ya cuenta con 105 millones de views en YouTube. Es un tema que no importa el tiempo que haya pasado, sigue subiendo y gracias a Dios todo mi catálogo aumentó. Yo dije, espérate, algo está pasando con mi música. La gente está buscando contenido para identificarse”, contó.

Christian Daniel revela que grabar “Mala” fue todo un reto, pues contrario a las baladas que ha grabado, para esta canción tuvo que aprender a cantar en un modo más hablado y menos melódico. “Este nuevo disco es un reto completo a nivel musical y de letra, completamente. Es un proceso que me disfruto siempre. El próximo disco va a superar a “Renacer”, que fue un discazo”, previó el cantante, quien espera publicar un total de tres sencillos antes de hacer el lanzamiento oficial del disco.

El artista comparte que si hay alguna lección que le ha dejado la pandemia es que en esta vida no hay nada seguro, de que hoy estamos y mañana no, y que lo material no es lo esencial.

“Realmente lo único que nos llevamos son los tiempos vividos, no hay nada material que uno se pueda llevar. Debemos enfocarnos más en vivir la vida, que enfocarnos en qué voy a gastar el dinero. No necesariamente tener una casa de cuatro cuartos y cinco baños te hace feliz. A veces una casa con un cuarto y un baño te hace sentir que tienes un hogar”, expresó el cantante, quien confía en siempre mantener los pies sobre tierra gracias a la enseñanza de su padre.

“A mí me criaron así. Mi papá fue muy exitoso en la vida en todo lo que se proponía, pero nos ensenó a mi hermano y a mí el valor de trabajar. No nos daba las cosas porque las pidiéramos, sino que nos las teníamos que ganar. Nos enseñó el valor del trabajo desde que éramos muy niños. Cuando empecé en la música a los 17 años y recuerdo que estaba con Emilio Estefan y Puff Daddy en Miami, mi papá me decía: 'tú puedes ser cantante, pero no le digas a la gente que lo eres, dile que te dedicas a la música, pues la gente lo va a tomar como que eres un echón. No se te olvide quién eres, pues eso es lo que te va a llevar lejos; no es creerte la gran cosa porque te vas a quedar solo en la vida. Eso siempre se me quedó en la mente”, revive el cantautor.