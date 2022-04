Las redes sociales se han convertido en los medios por excelencia para que numerosos artistas muestren sus trabajos al público masivo. De esta manera, las plataformas digitales son hoy por hoy una cuna y vía de exposición de intérpretes que han ido creciendo y revalorizándose.

Lo anterior, a su vez, ha provocado que cada día sean menos los cantantes, por ejemplo, que encuentran en los “realities” y en las competencias una alternativa para seguir cultivando sus carreras y llegar a otros mercados. Para el cantautor y compositor puertorriqueño Christian Pagán no es así.

Han pasado 11 años desde que el yabucoeño conquistó la victoria en Idol Puerto Rico. Hoy, según contó, con más madurez y experiencia que aquel 21 de noviembre de 2011, recibe esta nueva oportunidad en “American Song Contest” confiado en que la comunidad latina, especialmente los boricuas, se unirán para votar y convertirlo en el gran ganador de la primera edición del concurso basado en el Festival de la Canción de Eurovisión.

“Yo creo que al final no hay una fórmula para el éxito, entonces uno tiene que recibir las oportunidades que vengan y si conectas con ellas, y sientes que son reales, no hay nada que perder. Las competencias te dan exposición. En esta, sí, quizás tengo afán por llegar a la final con mi bandera de Puerto Rico ahí, pero al final me lo estoy disfrutando con todo lo que está trayendo”, expuso Pagán en entrevista con El Nuevo Día.

El exponente de éxitos como “Te besé”, “Hasta viejos” y “Flotando”, quien estuvo en la isla esta semana para fomentar la votación en la etapa semifinal del concurso presentado por Snoop Dogg y Kelly Clarkson, aseguró estar satisfecho con su desempeño hasta el momento. Por esta razón, aprovechó para invitar a sus compatriotas a sintonizar el “show”, especialmente el 2 de mayo, noche cuando se transmitirá su interpretación.

Los seguidores del “reality” deberán acceder a nbc.com para votar y solo tendrán 12 horas para hacerlo, de 8:00 p.m. a 8:00 a.m.

Pagán, quien publicó su primera producción discográfica -”De miles a uno- en el 2012 bajo el sello de Universal Music Latino, admitió que este tiempo le trae recuerdos de “Idol Puerto Rico, pero es totalmente distinto. También detalló que la producción televisiva tiene ciertas particularidades que lo cautivaron.

“’Idol’ siempre será especial. Fue la plataforma que me ayudó a contar con el apoyo del público puertorriqueño, de que la gente me conociera... Pero, cuando llegó esta oportunidad a mis manos, estaba en plena promoción de ‘Hasta viejos’ y pensé: ‘no sé si quiera volver a eso’. Porque, irónicamente, nunca he sido fan de estar en competencia. Pero esta es la primera vez que el “show” viene a Estados Unidos, están buscando la mejor canción de la región, no es un concurso de cantar ‘covers’. Aquí todos son artistas, unos en desarrollo, otros grandes como Michael Bolton. Entonces, me emociona mucho representar a la Isla del Encanto con una canción tan bonita como lo es ‘Loko’”, apuntó.

El artista hizo referencia al tema que coescribió junto al productor y compositor estadounidense Desmond Child, el mismo que escribió “Livin la vida loca” de Ricky Martin, catalogada hoy como una canción digna de preservación por el Congreso de los Estados Unidos. De hecho, Pagán describió la pieza como una “gran conexión” que le ha servido para conocer grandes personas.

“Desmond Child es una leyenda de la música, que ha hecho grandes cosas y que ha escrito grandes ‘hits’. Tenerlo en la canción ‘Loko’ realmente es un gran honor. Es un gran ‘coach’, es una gran persona y es gran parte en esta canción. Creo que su oído, volar a Nashville, conocerlo en persona y grabar esta canción, definitivamente me sacó de mi zona cómoda. Él es tan grande, como tan disciplinado. Pero al final, ahí está el resultado, y saber que él está trabajando en esta canción donde yo formo parte, mano es surreal”, comentó sobre el músico con el que dice tener una amistad en la que ambos disfrutan y celebran sus éxitos.

El exponente, quien garantizó tener la misma hambre y el mismo sueño de seguir creciendo en la música -al igual que hace una década- puntualizó que ya no vive a toda prisa y que ha decidido disfrutar más de las cosas. “Ya no me preocupo por lo próximo, he tratado de ser más pasivo y disfrutar el momento”, sentenció.

Hoy sábado, este fanático de Tommy Torres y Ricardo Arjona, regresará a Los Ángeles para terminar de cumplir con sus compromisos en “American Song Contest”.

Regresará pronto

La ausencia de Pagán en su natal no será por mucho tiempo, pues, según adelantó en el estudio de GFR Media, tendrá una participación en el concierto de su amigo y colega, Pedro Capó, el 7 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Próximamente voy a estar con Pedro Capó. Honrado de poder llamarlo ‘amigo’, de poder tener ese público prestado de él. Pedro es un gran artista, lo admiro, respeto y es una gran influencia también en mi música y vamos a estar acompañándolo en su gira, en y fuera de Puerto Rico”, reveló.

De manera simultánea, el también actor se encuentra formando su banda para llevarle a su gente “unas presentaciones en vivo increíbles”. Mientras tanto, como dijo, le gusta soñar despierto y continúa abierto y explorando la oportunidad de colaborar con más músicos de la misma manera que lo hizo con Child.

“Hay muchos, qué te puedo decir, que desde pequeño tengo la ilusión de colaborar con Ricardo Arjona. O si nos vamos a lo urbano, yo soy fan de Bad Bunny, me siento orgulloso de todo lo que está logrando. Daddy Yankee, por ejemplo, que sé que se está retirando, pero ojalá se me dé”, enumeró. En la lista de deseos también figuran Reik, Karol G, Becky G y Ricky Martin.