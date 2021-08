Sería imposible hablar de la música popular puertorriqueña sin mencionar el nombre de Armando Hipólito Avellanet González, mejor conocido como Chucho Avellanet.

Considerado el primer ídolo de la juventud puertorriqueña, Chucho es uno de nuestros más importantes intérpretes con un amplio registro vocal con el que puede abarcar una gama de géneros musicales.

No hay duda de que es una de las mejores voces de nuestro país, y si no lo cree, preste atención a sus más de 45 producciones musicales, grabadas desde la década del 60 hasta la actualidad.

Además de su gran trayectoria como cantante, este mayagüezano se ha destacado en la televisión, donde por más de 40 años ha mantenido diversos programas que han servido de plataforma para muchos talentos del país, como lo es “El Show de Chucho”, que comenzó en 1994 por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), y todavía se mantiene.

Su talento natural para la comedia y el drama le han permitido cruzar al teatro, donde ha participado de varias comedias y obras teatrales. También ha formado parte de musicales, especiales, y de películas, sobre todo en la década del sesenta y setenta.

Por todo y eso y mucho más, celebramos la vida y trayectoria de este artista puertorriqueño que hoy, 13 de agosto, llega a los 80 años con la satisfacción de haber tenido la vida que siempre quiso. Este festejo se une a los 60 años de carrera que también conmemora este año.

Nació y se crió en Mayagüez.

Confesó que nunca fue un alumno popular mientras estudiaba en Mayagüez.

Así lució durante su graduación de sexto grado.

Fue miembro de la Guardia Nacional.

Tras ser descubierto por el productor Gaspar Pumarejo, el artista cantaba con Lucecita Benítez como parte del Club del Clan, que cautivó a los televidentes boricuas en los años 60.

A raíz de su entrada en la televisión, el vocalista se convirtió en un ídolo de la juventud durante los años 60 y 70 en la isla.

Su popularidad creció de forma exponencial, gracias a su presencia en televisión, durante el movimiento la Nueva Ola.

En medio de su gran popularidad, Chucho engalanó las revistas de farándula de los años 60 y 70 en Puerto Rico.

El intérprete y la cantante Lissette Álvarez se enamoraron mientras, mientras se presentaban en distintos programas de televisión, durante el movimiento de la Nueva Ola.

La pareja contrajo nupcias en 1967, pero el matrimonio duró menos de dos años. Su amistad ha perdurado. En 2009, complacieron a los fanáticos al reencontrarse en concierto.

Con el paso los años, el artista y la cantante cubana han cautivado a la fanaticada en distintos conciertos románticos.

En su faceta de actor y comediante, el artista compartió escenario junto a Awilda Carbia en "El Show de Chucho".

Vivió una importante etapa de su vida junto a su exesposa, la actriz Marisela Berti.

Compartió su pasión musical con su hijo Luis Armando Avellanet Berti, producto de su matrimonio con la actriz Marisela Berti.

Fue amigo y colega de importantes figuras del mundo cultural en la isla, como José Miguel Agrelot, Tommy Muñiz y Rafo Muñiz.

Este fue uno de sus encuentros con la artista Myrta Silva y la cantante Ednita Nazario.

Este es uno de sus múltiples juntes artísticos. En la foto, comparte escenario con Lissette Álvarez, Marco Antonio Muñiz, Nydia Caro y Lucecita Benítez.

Batalló un cáncer de linfoma no Hodgkin en 2011 y, luego de 60 años carrera, continúa deleitando a los puertorriqueños con su voz.

En 2005, protagonizó un reencuentro con su amiga Lucecita Benítez y el productor Alfred D. Herger, la mente maestra detrás del éxito del Club del Clan.

Sus inicios

Desde que era un niño, Chucho soñaba con ser artista. En el barrio París, en Mayagüez, donde se crió con sus tíos abuelos, Luis y Marina, -luego de sus padres divorciarse cuando tenía dos años-, vivió una infancia y juventud feliz, rodeado del amor de su mamá, sus primas y otros familiares. No todos le auguraban mucho éxito en el mundo del canto.

Su tío decía que ser artista no era una carrera y le insistía en que estudiara una profesión donde tuviese que lucir una corbata. Chucho no era muy buen estudiante. Prefería la comedia y las bohemias, por lo que aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para hacer lo que le gustaba. Lo primero fue la comedia, que hizo en su natal Mayagüez, en complicidad con su amigo Ramoncito Rodríguez. En ese entonces, ambos eran unos muchachos de escuela superior que tenían el deseo, el arrojo y las ganas de hacer los que les divertía. Así las cosas, de la comedia pasaron a la música y ambos comenzaron a llevar serenatas por todos los pueblos del área oeste, después que alguien los transportara. Más tarde, se unió a ese dúo otro músico, creando el trío Los Duendes.

Esa plataforma le sirvió a Chucho Avellanet para dar sus primeros pasos en la música y fue así que el productor cubano Gaspar Pumarejo lo “descubrió” en la década del sesenta en un restaurante de Aguadilla, invitándolo de inmediato a participar del programa que tenía en la televisión nacional. Chucho no lo dudó dos veces y aceptó la invitación, aunque no tenía ni idea en lo que se estaba metiendo.

“Tenía mucho miedo de cantar solo porque no podía cantar en ningún sitio si no tenía a los otros dos al lado mío en la guitarra”, recuerda. “Pero cuando esta oportunidad se me da, eso era lo que yo quería, así que dije que sí a todo, pero me preguntaba y ahora qué voy a hacer… Recuerdo que esa primera vez no sabía qué hacer y mi mamá me decía ‘se te ven esos dedos grandísimos’, porque subía la guitarra y lo único que se me venían eran los dedos. Lo que hice entonces fue agarrarme el botón del gabán, y así me paré a cantar frente a televisión, pero con miedo, mucho miedo”, reflexiona sobre esa primera oportunidad en la pantalla chica a los 19 años, que le abrió la puerta para entrar a los hogares puertorriqueños.

La nueva ola

Amante del bolero, Chucho quería convertirse en un gran bolerista, como el mexicano Marco Antonio Muñiz o el chileno Lucho Gatica. Pero el productor Alfred D. Herger se cruzó en su camino para convencerlo de otro estilo. “A mí me gustaban los boleros, pero él me dice, ‘¿quieres cantar boleros?, Boleros hay aquí unos monstruos: Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz, Roberto Yanés, ¿tú vas a poder ser uno de ellos? Vámonos por un campo virgen’”, recuerda.

Fue así que Alfred D. Herger lo anima a grabar versiones en español de los éxitos rockanroleros en inglés, y lo convierte en “el ídolo de la juventud”, convencido de que en la Isla no había nada que apelara a ese público joven que estaba ávido de bailar y escuchar una propuesta pop que, aunque considerada superflua para algunos, cambió la historia de la música popular en Puerto Rico.

Con esa fórmula, Chucho Avellanet comenzó a ganar popularidad, sobre todo con el tema “Fugitiva” y “Jamás te olvidaré”, hasta que su carrera estalla a mediados de los sesenta con “Canta la juventud”, donde estaban Lucecita Benítez, Julio Ángel, Al Zeppy, Tammy, Diana y Charlie Robles, entre otros. Juntos, gestan un movimiento musical que se conoció como La Nueva Ola. A ese movimiento se unirían años después otros cantantes, entre ellos Danny Rivera, Papo Román y la cubana Lissette Álvarez.

Chucho Avellanet arrastraba multitudes cuando comenzó un noviazgo con Lissette –con quien estuvo casado por poco más de un año- lo que generó una de las rivalidades más candentes en la historia de la música popular del país, ya que muchos pensaban que éste había terminado una supuesta relación con Lucecita Benítez para estar con Lissette.

Ese evento avivó la fanaticada y lejos de quitarle popularidad al intérprete, le hizo aún más famoso. A pesar de nunca haber estudiado música formalmente, Chucho Avellanet llegó a tomar clases de canto con la reconocida soprano lírica Rina de Toledo, perfeccionando aún más su estilo vocal e interpretativo.

El intérprete

Su talento inigualable rápido atrajo la atención del reconocido sello musical United Artists de los Estados Unidos, donde grabó uno de los grandes clásicos de su carrera “Love & Violins”, junto a la orquesta de Leroy Holmes, que incluía 20 cuerdas. Algunos de los músicos que lo acompañaron en esa grabación, que incluyó el éxito “Mil violines”, fueron Charlie Palmieri en el piano, Cachao en el bajo y Johnny Pacheco en la flauta. Fue la primera vez que el artista grabó con una orquesta en vivo porque sus discos anteriores habían sido con pistas.

“Recuerdo que me aíslan con un biombo para que no entre la música y cuando Leroy hace así con la batuta y empieza aquella orquesta a sonar yo dije ‘¡Ay, con los que yo voy a grabar!’. Es el disco más rápido que yo he hecho. Se grabaron 12 canciones en dos días”, rememora.

Luego de ese trabajo, realizó otras 15 producciones para la misma disquera, según datos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Uno de esos discos fue la producción en inglés, “In a Little Spanish Town” y el gran éxito “Love Story”.

Además de la popularidad alcanzada en Puerto Rico, Chucho Avellanet logró el respaldo del público latino en Estados Unidos, así como en países como Perú, Guatemala, México, Argentina y Venezuela, país de su segunda esposa, la actriz Marisela Berti, con quien procreó a su hijo, Luis Armando.

Fue, además, el primer cantante latino en participar del espectáculo musical del certamen Miss Universe, que se celebró en 1972 en el hotel Cerromar, en Dorado, abriéndole las puertas a otros artistas de habla hispana para participar de este evento.

La televisión

Su carrera musical la supo combinar con su rol en la televisión, donde muchos recuerdan programas como “Señoras y señores”, “Con Chucho Avellanet” y “El Show de Chucho Avellanet”, donde dio rienda suelta a sus múltiples talentos, como cantante, comediante y hasta entrevistador. Fue aquí que compartió con comediantes de la talla de Awilda Carbia, Juan Manuel Lebrón y Otilio Warrington “Bizcocho”, por solo mencionar algunos. Luego de un periodo sin tener presencia en la pantalla chica, regresó en los noventa con “El show de Chucho”, que próximamente estrena una nueva temporada por WIPR.

La televisión, afirma, le ha dado vigencia y le ha permitido darle continuidad a su carrera que ha estado repleta de grandes logros y reconocimientos, siendo los más recientes sendas nominaciones al Grammy Latino por las producciones “Esta noche está para boleros” y “Bohemios”, que grabó con el Trío Los Andinos y su querido Ramoncito Rodríguez.

Grandes retos

Uno de los retos más duros de su carrera, la vivió en el 2010 cuando fue diagnosticado con cáncer (linfoma non Hodgkin), el cual logró vencer con la ayuda de sus médicos y el apoyo de su familia y amistades, como Danny Rivera, Nydia Caro, Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, entre muchos otros, que se volcaron en atenciones para el artista. Hace cinco años, el intérprete sufrió un pequeño derrame cerebral del que también logró reponerse para seguir haciendo lo que ama.

Hoy, Chucho Avellanet vive feliz con su actual esposa, Marisel García Padilla, con quien ha cultivado una hermosa familia diversa que se compone de su hijo Luis Armando, su hija de crianza Maribel, y sus tres nietos. También tiene otra hija, Rosalía –fruto de una relación anterior- que vive en Venezuela, quien también le ha dado la bendición de ser abuelo de otros dos nietos.

En estos 80 años de vida y 60 de carrera, el eterno ídolo de la juventud ha contado con el respaldo continuo del pueblo puertorriqueño para quien solo tiene palabras de agradecimiento por ser un público fiel que ha estado con él en las buenas, en las malas, en todo momento.

“Esta es mi patria, mi cuna, lo que yo más quiero y nunca he pensado -aunque lo hice una vez- vivir fuera de aquí”, afirma.

Al preguntarle cómo va a celebrar este doble aniversario, adelanta que viene algo por ahí. “Solamente te puedo adelantar que me lo va a producir Rafo Muñiz, así que eso viene por ahí”, suelta.

Luego de eso, cuestionamos si luego de todo este camino andado, los sacrificios han valido la pena y contesta sin titubear: “Sí, sí… Ha valido la pena”.