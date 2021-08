Chucho Avellanet se confesó ante su fanaticada de Guánica, tras años de no poder visitar el pueblo a donde construyó momentos felices en distintas etapas de su vida.

El veterano cantante llegó hoy hasta la plaza pública para participar de un “Café en la plaza” como parte del proyecto “Somos Puerto Rico” de GFR Media, desde donde respondió las preguntas de la reportera Shakira Vargas y otras que fueron formuladas por el público que ha seguido su fructífera carrera artística.

Allí, sentado frente a su gente, habló de su relación con el café, su amor por la música y rememoró vivencias del tiempo en que se crió con su tío abuelo en Mayagüez.

“Yo me levanto y me tomo un café... después hacemos el desayuno mi esposa y yo, y me tomo otro. Lo relaciono con la mañana, con el despertar”, resaltó el cantante mayagüezano quien está celebrando seis décadas en la música.

“Me encanta la playa. Nosotros, durante los fines de semana, mi abuelo que me crió a mí me llevaba a la playa con una hermana de crianza; íbamos a la playa del Maní que está por Añasco y veníamos a Punta Arena que está por Joyuda”, recordó.

Expuso que quedó al cuidado de su tío abuelo cuando sus padres se divorciaron. Tenía alrededor de dos años.

“Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía ocho años y quería que me fuera a vivir con ella a San Juan, pero esa era mi casa, mi barrio, ahí estaban mis amigos, yo jugaba allí y no me quería ir. Se pusieron de acuerdo y me quedé en Mayagüez a donde estuve hasta que empecé a cantar como a los 20 años”, mencionó al señalar que ha cantado en los 78 municipios de Puerto Rico.

“Yo fui mal estudiante… a mí lo que me gustaba era cantar. En casa, los viernes soltaba los libros y nos íbamos a buscar quién tuviera un carro para irnos por la noche de serenata, y nos íbamos a Cabo Rojo, San Germán, Lajas… una vez llegamos a Ponce. Por el otro lado, en Añasco, hasta que regresábamos a Mayagüez. Tenía entre 17 a 18 años”, agregó.

Asimismo, recordó que su relación con el pueblo de Guánica se afianzó con la amistad de una señora llamada Friné, a la que regularmente visitaba junto con su esposa.

“Friné vivía por Playa Santa y hace tiempo que no sé de ella. Mi esposa y yo nos quedábamos en su casa. El tiempo más largo que he estado en Guánica ha sido en la casa de ella”, dijo con nostalgia mientras su fanaticada escuchaba atenta cada una de sus anécdotas.

“Me gusta Playa Santa, me gusta bastante, hace tiempo que no vengo por distintas cosas, primero María, después los terremotos y la pandemia. Pero de aquí tengo muy buenos recuerdos”, añadió.

Sobre su relación con el pentagrama, sostuvo que su primera experiencia con tríos fue con “Ramoncito Rodríguez el de Los Andinos y el segundo trío del que yo era integrante fue con Nene Cole era el hijo de Benjamín Cole, el que era alcalde de Mayagüez. Los Duendes eran con Ramoncito Rodríguez de Los Andinos que era locutor de radio.”.

“Me pasaba en Mayagüez por las estaciones de radio, salía de la escuela y me metía en algunas de ellas, sobre todo, a donde estaba Gilbert Mamery que era Radio Útil, y Gilbert Mamery y yo éramos muy amigos. Y Ramoncito, una vez estábamos en un sitio a donde había mucha gente y empezamos a cantar. Así empezamos a cantar en dondequiera, a veces nos pagaban, a veces no. Era por amor al arte”, reveló.

Mientras tanto, atendió las inquietudes de su público que participó en el evento donde hubo feria de salud, vacunación contra el COVID-19, artesanías, entre otras exposiciones para los guaniqueños.

“¿Qué consejo le darías a los guaniqueños para que salgan adelante y no se tronchen en la vida?”, fue una de las preguntas compartidas por la reportera.

“Los terremotos no los vi, gracias a Dios, porque me muero. Yo no estaba aquí cuando los terremotos, estaba con mis nietos en la Florida. Pero cuando la pandemia que llegamos exactamente cuando empezó el ‘lockdown’ mi esposa y yo hicimos lo que teníamos que hacer. No salíamos, solo al supermercado, la farmacia y echábamos poca gasolina porque no salíamos. Hasta que llegó la vacuna”, contestó.

“En cuanto a la pandemia, que se cuiden, soy pro vacuna. Creo que uno debe cuidarse porque si la cosa es que no te quieres cuidar tú, pues cuida a los demás, porque no es lo mismo portarla y propagarla y que los otros que no quieren tenerla la cojan”, advirtió.

A petición de sus seguidores, Chucho contó un chiste y cantó a capella, lo que arrancó aplausos de regocijo en aquellos que celosamente han seguido su carrera profesional.

“Tenemos que reírnos todos los días, tenemos que reírnos a todas horas. Eso es importantísimo. Yo me río en casa, los nietos se ríen de mi y se ríen conmigo, igual que mi esposa y me gusta ver a la gente riéndose”, reiteró al mencionar por varias ocasiones la relación estrecha que lleva con sus seis nietos.

Otra de las preguntas formuladas por los guaniqueños fue “¿cuándo vuelves a la televisión?”

“Ya estoy grabando y en septiembre empieza una nueva etapa del programa, un concepto más moderno, con más músicos y ya hemos grabado unos cuantos programas. Yo comencé en televisión con Gaspar Pumarejo, después seguí con Paquito Cordero con el Show de las 12, el Show de Chucho hasta ahora en el canal 6”, manifestó al hablar de su relación con la televisión puertorriqueña.

Al analizar su participación con otros artistas con quienes hizo duetos, confesó que le gusta cantar con gente que canta bien. Por eso, señaló que atesora “los dúos que he hecho en televisión que me encantan, con Tony Croatto, Lisette, Lucecita, Danny Rivera, Marco Antonio Muñiz y con Alberto Cortés. Los dúos más lindos que he oído”.

“Me gusta cantar con gente que canta bien. Por ejemplo, Cheo Feliciano fue uno de los dúos más lindos que hice. Entonces, la gente que canta bien te hace lucir a ti bien y quedan bien los dos”, acotó.

Para su sorpresa, el cantante quien este viernes, 13 de agosto cumplirá 80 años, recibió de manos del alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, un suculento bizcocho con el que rápidamente su público le cantó “Feliz cumpleaños”.

“Ha sido muy lindo, el pueblo de Guánica, la gente de Guánica me encanta. Toda esta gente que me ha hecho preguntas, que me ha saludado, que nos hemos tomado fotos, espero que se repita… esta vez cantando al pueblo, eso es lo que yo quiero”, dijo a preguntas de este medio,

Sobre la situación que viven los guaniqueños por los terremotos, expuso que “hay que visitarlos, apoyándolos en este momento difícil que están pasando”.

“Son cosas que uno no las espera, es la naturaleza, pero creo que un pueblo como el de Guánica que ha sufrido tanto, esa actitud de querer superarse no importa lo que pasó, volver otra vez a construirse pues es muy de admirarse”, concluyó.