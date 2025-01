Cientos hacen fila para adquirir boletos para conciertos de Bad Bunny

Entre las primeras personas en llegar a la Plaza del Mercado se encontraba Kiny Figueroa, de Toa Baja, quien inicialmente comenzó a hacer la fila en el Coliseo de Puerto Rico en la mañana de ayer. Al momento de que se enteró de la fila sería en Río Piedras, se movió rápidamente a eso de las 3:30 p.m. “Soy su fan, yo lo amo. Lo más que me gusta de él (Bad Bunny), es su estilo, su manera de expresarse cómo es con su público. A él no le importan las críticas y yo soy igual. Es impredecible” , expresó Figueroa, quien ha estado acompañada por su pareja y varias amistades durante el tiempo que lleva en la fila. “Bad Bunny es diferente al resto de los artistas urbanos en el sentido de que está más con su gente, con el público, con los que lo quieren. Se ganó el cariño de todos y el público se dio cuenta de que es otro tipo de artista” .

En el caso de Maryann Morales, una enfermera retirada y residente de Toa Baja, comenzó a hacer la fila desde la tarde de ayer junto a su esposo, con la misión de poder disfrutar el concierto en familia junto con sus hijos. “A mí me gusta mucho cómo Bad Bunny hizo un giro completo de su música para complacer al pueblo y al público que tiene la edad mía, un poco más mayor, para que se acoplara todo el mundo”, explicó la mujer, que también es abuela. “Y se quedó en Puerto Rico. Dijo, me voy a quedar aquí y el que me quiere ver tiene que ser de aquí o venir hasta acá, pero yo no voy a salir de aquí. Eso le quedó chévere. Para traer el turismo para acá”.