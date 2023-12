Para cerrar por todo lo alto el 2023, año que marcó el regreso del emblemático Heineken Ventana al Jazz en Condado, el evento musical se llevará a cabo este sábado, 30 de diciembre, a partir de las 5:00 p.m. y contará, como siempre, con una variada oferta musical, esta vez con un toque navideño.

El último Ventana al Jazz de este año contará con las presentaciones de Humberto Ramírez y su Big Band, Fabiola Méndez Trío, Jonathan Suazo y la banda Rondalla.

“Estoy muy feliz, ese sábado habrá un gran concierto. Vamos a interpretar un repertorio de jazz latino y contemporáneo con un amplio repertorio. También, vamos a tener canciones de la Navidad tradicional, la puertorriqueña y criolla”, aseguró el reconocido músico Humberto Ramírez sobre lo que estará ofreciendo este sábado en este importante escenario de Condado.

Sobre el regreso de este popular evento, el compositor aseguró estar agradecido, ya que “una vez al mes, nos da la oportunidad a nosotros de tener una tarima que presenta alguno de los mejores músicos del jazz en Puerto Rico. Es bien importante que se mantenga”.

Otro de los números musicales de la tarde estará a cargo de la Banda Rondalla. “La Rondalla es un conjunto de instrumentos de cuerda punteada y nuestra música es más latina, de Puerto Rico y música popular. Obviamente, vamos a tener cosas navideñas por las fiestas”, expresó el profesor Lemuel Lugo, quien también adelantó que estarán presentando temas originales de la agrupación musical, al igual que una que otra sorpresa con su colega Fabiola Méndez, quien también formó parte de la banda.

Precisamente la cuatrista puertorriqueña Fabiola Méndez subirá al escenario con su trío, compuesto por William García en la batería, y Jesús Colon en el bajo. “Vamos a estar tocando repertorio navideño, voy a incluir algunas canciones de promesas de Reyes, pero con los conceptos armónicos del jazz”, quien también estará presentando temas de su más reciente producción musical “afrorriqueña”.

“Este espacio es tan necesario porque nos acerca mucho, no solo a la música instrumental, sino a las expresiones emocionales y formas de transmitir a través de un instrumento, un mensaje, sensación o deseo. No es lo que tal vez la gente escucharía comercialmente en la radio, el espacio es bien necesario para recordar que la música tiene muchas expresiones, que no es solo un género musical, son muchas fusiones en una pieza musical”, agregó entusiasmada la también compositora.

Por último, el saxofonista Jonathan Suazo dirá presente en Ventana al Jazz, formando parte del último “lineup” de 2023. “Vengan listos para bailar y despedir el año, como se supone, en grande”.

“Estaré presentado temas originales que no se han escuchado antes con mi grupo. Esto representa una oportunidad para los artistas que estamos ahora entrando y saliendo de Puerto Rico, es una muy buena plataforma que presenta oportunidad de exposición y es muy positivo que exista un escenario como este que se especialice específicamente en el jazz”, comentó el músico.

Cabe destacar que la edición de este mes se transmitirá en directo a través de la emisora de WIPR, Allegro 91.3 FM., una alianza de GFR Media y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

“Pasar una tarde al aire libre escuchando buena música junto a la familia y amistades es una experiencia que no tiene comparación, pero sabemos que no todos los amantes del jazz van a poder llegar hasta Ventana al Mar el próximo, 30 de diciembre. Por eso, junto a WIPR, queremos hacerle este regalo al pueblo, para que puedan disfrutar de este festín musical desde cualquier lugar donde se encuentren”, compartió, por su parte, Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media, empresa que produce el evento a través de la firma eMotions.

Este evento, que inició en el 2008 y se llevó a cabo de forma consecutiva hasta el 2017 con cerca de 120 conciertos, regresará de lleno en 2024 el último domingo de cada mes. Esta será la segunda edición de este año 2023.