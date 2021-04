Extravagante y ecléctico, Prince se consagró como una de las grandes estrellas de la música de la década de los 80, capaz de hacerle sombra al celebérrimo Michael Jackson. Tras su fallecimiento por una sobredosis accidental hace cinco años, su legado sigue vivo con la reedición de sus mayores éxitos y la inagotable publicación de material inédito.

Con un estilo único e intransferible, en lo musical y en el vestuario, pocos músicos han logrado crear un sello tan personal como Prince, uno de los artistas más influyentes de la historia del rock and roll para la revista musical “Rolling Stone” y que, a lo largo de casi cuatro décadas de carrera, publicó 39 discos de los que vendió más de 100 millones de copias, situándose como una de las mayores estrellas a nivel mundial.

Ganador, entre otros premios, de siete Grammy, el extravagante Prince es “historia de la música”, y como tal entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2004, al cumplirse el cuarto de siglo de una extraordinaria carrera musical en la que destacó por su fusión y dominio de géneros musicales.

“Por impresionante que sea su dominio de estos tres géneros, el funk, el rock y el pop son sólo la punta del iceberg. En el último cuarto de siglo, Prince ha demostrado ser un genio alquímico, basándose en una gran cantidad de tradiciones vernáculas estadounidenses que incluyen blues, gospel, soul, folk y jazz, mientras forja uno de los cuerpos de grabaciones más distintivos, ricos y diversos de la música popular estadounidense”, dijeron de él en su introducción al Salón de la Fama del Rock and Roll.

En 2016, Prince entró a formar parte también del Rhythm and Blues Music Hall of Fame. Su legado continúa vivo gracias, por ejemplo, a la reedición el pasado mes de septiembre del álbum “Sign O’The Times”, uno de sus trabajos más emblemáticos y que está considerado la gran obra maestra del artista, en una nueva versión en la que se incluyeron 63 temas inéditos del músico de Minneapolis.

Ahora, la discográfica Sony acaba de anunciar la publicación para el próximo 30 de julio de “Welcome 2 América”, álbum inédito grabado en el año 2010, y del que ya está disponible la canción que da título al disco.

Un tema que en su presentación la discográfica describe como “un soliloquio mordaz hablado y musicalizado sobre los llamados paracaídas dorados, la superficialidad de las redes sociales, la cultura de los famosos alimentada por la telerrealidad y los monopolios empresariales en la industria de la música”.

ESTRELLA DE LOS AÑOS 80

“‘Genial’ significa poder pasar el rato contigo mismo. Todo lo que tienes que preguntarte es: ‘¿Hay alguien a quien le tenga miedo? ¿Hay alguien que, si entro en una habitación y veo, me pondría nervioso?’ Si la respuesta es no, entonces estás bien”, aseguraba el legendario artista que marcó una época de la historia de la música.

“His Royal Badness”, “The Artist”, “The King of Funk”, cualquiera que fuera su sobrenombre artístico, incluido aquel símbolo impronunciable, siempre quiso mantener el control sobre su carrera y mantener su independencia artística, lo que le generó no pocos enfrentamientos con las discográficas.

Prince Rogers Nelson, autor de emblemáticas canciones como “Purple Rain” o “Kiss”, nació en Minneapolis (Minnesota, EE.UU.) el 7 de junio de 1958, y la música estuvo presente en su vida desde ese mismo momento: su madre, Mattie Shaw, era cantante de jazz, y su padre, John Lewis Nelson, letrista y pianista y conocido artísticamente como “Prince Rogers”, nombre que puso a su hijo.

Debutó en la industria discográfica con “For You”, álbum publicado en 1978 en el que Prince, no sólo es el autor de todas la canciones, sino el músico de todos los instrumentos que aparecen en la grabación, un derroche de producción en un disco debut por el que recibió grandes elogios y las primeras comparaciones con referentes de la talla de Stevie Wonder y Michael Jackson.

Con el segundo trabajo del artista, “Prince” (1979), consiguió superar el millón de copias gracias a canciones provocadoras de las que haría gala a lo largo de su meteórica carrera como “I Wanna Be Your Lover”, el primer tema de Prince en destacar en las listas de éxitos, o “Why You Wanna Treat Me So Bad?”.

Prince marcó toda una época en la década de los 80, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la música mundial con álbumes como el “1999” (1982), sus números 1: “Purple Rain” (1984) y “Around the World in a Day” (1985); “Parade” (1986) – con el super éxito “Kiss”, por el que ganó un Grammy-; o el celebrado “Sign o’ The Times” (1987).

ARTISTA POLIFACÉTICO

El éxito masivo lo obtuvo con “Purple Rain”, su sexto álbum de estudio y banda sonora de la película del mismo nombre, que también protagonizó él, quien con este trabajo firmó uno de los considerados mejores discos de la década y de los más influyentes de la historia de la música, y se mantiene como una de las bandas sonoras de mayor éxito comercial.

Por aquel disco, en el que destacan las canciones “When Doves Cry”, “Let’s Go Crazy” y “Purple Rain”, Prince recibió multitud de reconocimientos, entre ellos el premio Óscar a la mejor banda sonora y tres premios Grammy.

Fue sólo el inicio de la relación con el cine de Prince, que protagonizaría otras películas que también dirigió, como “Under the Cherry Moon” (1986) , la secuela de “Purple Rain”; “Graffitti Bridge” (1990) o “3 Chains o’ Gold” (1994), a las que también puso la banda sonora, un trabajo musical que también realizaría para otras películas como “Batman” (1989), de Tim Burton, o “Girl 6” (1996), de Spike Lee.

En 2007 ganaría el Globo de Oro a la mejor canción original por “The Song of The Heart”, tema de la banda sonora de la película de animación “Happy Feet”.

Su arrollador talento musical le llevó a desarrollar de forma paralela a su carrera como solista diferentes proyectos musicales en los que productor y cantante como “The Time”, “The Revolution” y “The New Power Generation”.

La prolífica carrera del genio de Mineápolis concluyó de forma abrupta el 21 de abril de 2016, con el fallecimiento del artista a consecuencia de una sobredosis accidental de fentanil en su residencia de Minnesota.

Miriam Soto / EFE