La banda puertorriqueña Circo se unió a la banda de rock argentino Conociendo Rusia, para crear su nuevo sencillo “Se abre el cielo”.

El tema, lanzado bajo el sello disquero La Buena Fortuna Music, fue producido por los integrantes de Circo José L. Abreu (Fofé), José David Pérez, Edgardo Santiago y Orlando Méndez.

Al integrarse los sonidos de Puerto Rico y Argentina, el tema “Se abre el cielo” es una pieza llena de melodías placenteras, que representa el contraste de emociones cuando las personas se desprenden de un amor agonizante y celebran libertad.

“Mateo Sujatovich (principal vocalista de Conociendo Rusia) llega a nosotros por curiosidad. Descubrimos su propuesta artística navegando las redes musicales del ciberespacio y de inmediato nos atrajo su musicalidad e historia. Es un artista joven, pero con un bagaje ancestral de clásicos atemporales. Le enviamos el tema y de inmediato se prendió para impregnar su interpretación vocal y complemento guitarrero. Ha sido una linda experiencia compartir nuestra música con Mateo y el inicio de una bonita amistad.”, expresó Fofé, vocalista de Circo.

Musicalmente la banda local presenta una canción representativa de lo que es su estilo en combinación una fusión rítmica del Yubá (uno de los distintos ritmos de la bomba puertorriqueña).

“Se abre el cielo” me pareció muy linda desde la introducción, creo que comparte algo del rock nacional argentino con una melodía que me recordó desde el inicio a Charly García. Me sentí parte en el instante de escucharla y con la expresión “Arrancarme de ti”, entendí que es una canción que tiene que ver conmigo.", expresó Mateo Sujatovich, el líder de Conociendo Rusia en declaraciones escritas.

El video musical se grabó entre Puerto Rico y Argentina, bajo la dirección de la puertorriqueña Maleja Rodríguez.

“El concepto de la pieza está inspirado alrededor de los músicos que la componen e interpretan. Por lo general estamos acostumbrados a verlos desde un lugar cómodo con sus instrumentos. En esta ocasión decidí darle un tono más subido removiéndoles, tanto a ellos como al espectador, de la zona cómoda. Hay veces que el dolor nos trae alegrías inesperadas, por lo tanto, guié a Fofé hacia un lugar más tranquilo y emocional donde transmitiese el sentimiento a través de la interpretación. Mateo ya carga con simpleza y es ahí que su pieza se hace ver diferente, desde lo simple”, mencionó Rodríguez sobre el proyecto audiovisual que trabajó colaboración con Juanky Álvarez.