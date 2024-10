Coldplay presenta su nuevo álbum “Moon Music”

Así da paso a la segunda de las canciones, la vibrante ‘feelslikei´mfallinginlove’, que se entiende instantáneamente por qué fue la elegida por la banda como primer sencillo del álbum, puesto que es la más memorable y la que mejor encierra la esencia tradicional de Coldplay en un disco que carece de himnos ‘radio-friendly’ como ‘Viva la Vida’ o ‘A Sky Full of Stars’.

Una mezcolanza de estilos musicales

Para la “Parte 2″ de su proyecto ‘Music of the Spheres’ (Música de las esferas) que inició en 2021 con ‘From Earth with Love’ (Desde la tierra con amor), Coldplay ha contado con un variopinto abanico de colaboraciones, entre las que se incluye a la argentina Tini en la hip-hopera ‘We Pray’ o la compositora nigeriana Ayra Starr en la ochentera ‘Good Feelings’.