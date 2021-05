El concierto de recaudación de fondos de Global Citizen que defiende la importancia de la equidad en las vacunas recaudó $ 302 millones, superando la meta de la campaña de la organización.

Global Citizen anunció el sábado que los fondos recaudados ayudaron a obtener más de 26 millones de dosis en el “Vax Live: The Concert to Reunite the World”. La organización dijo que el dinero se obtuvo a través de varios compromisos filantrópicos y corporativos.

El presidente Joe Biden, el príncipe Harry y Jennifer López estuvieron entre los grandes nombres que participaron en el evento, que se grabó el 2 de mayo y se transmitió el sábado. Las estaciones de radio ABC, ABC News Live, CBS, YouTube e iHeartMedia transmitieron el concierto celebrado en el SoFi Stadium, de Inglewood, California.

Selena Gómez fue la anfitriona del espectáculo, al que asistieron varios miles de asistentes al concierto completamente vacunados que vitorearon las actuaciones de Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin, H.E.R. y López, quien disfrutó de un dueto con su mamá.

Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn y David Letterman participaron como oradores invitados especiales.

“Vax Live” fue una de las reuniones de conciertos más grandes en el sur de California desde que la pandemia de coronavirus sacudió al mundo hace más de un año.

Los organizadores llamaron al evento el primer evento musical a gran escala del país para una audiencia que cumple con COVID-19. El personal de medios y producción necesitaba mostrar una prueba de COVID-19 negativa antes de ingresar al estadio.