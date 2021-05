La cantante Jennifer López trabaja arduamente en los ensayos del evento “VAX Live: The Concert to Reunite the World”, según mostró en sus redes sociales. Este concierto, que se transmitirá el 8 de mayo, a las 8:00 p.m. en ABC, CBS y FOX, así como en las estaciones de radio iHeartMedia y YouTube, tiene como el objetivo de reclutar corporaciones y filántropos para recaudar $22,000 millones para vacunas contra el COVID-19 a nivel global.

Además de López, pasarán por la pantalla artistas como Selena Gómez, Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin y H.E.R. Por otro lado, los actos se grabarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Como socio exclusivo de transmisión global, YouTube transmitirá una versión extendida de “VAX LIVE: The Concert to Reunite the World” en el canal Global Citizen que durará 90 minutos y que incluirá presentaciones de NCT 127 y “youtubers” como el puertorriqueño Daniel El Travieso, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba y The Try Guys.

El evento ha sido organizado por Global Citizen, que forma parte de una creciente red de organizaciones sin fines de lucro y activistas que buscan lograr una distribución más amplia y equitativa de las vacunas COVID-19. Hasta este mes de abril, el CEO de la organización, Hugh Evans, indicó que 60 países aún no habían recibido ninguna vacuna COVID-19.