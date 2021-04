Con el respaldo de un concierto internacional organizado por Selena Gómez y encabezado por Jennifer López, la organización Global Citizen está presentando una ambiciosa campaña para ayudar a los trabajadores médicos en los países más pobres del mundo a recibir rápidamente las vacunas contra el COVID-19.

La organización contra la pobreza está anunciando el evento musical “VAX Live: The Concert to Reunite the World”, con el objetivo de reclutar corporaciones y filántropos para recaudar $22,000 millones para vacunas globales. El concierto, que se transmitirá el 8 de mayo, a las 8:00 p.m. en ABC, CBS y FOX, así como en las estaciones de radio iHeartMedia y YouTube, también presentará a Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin y H.E.R.

Los actos se grabarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Como socio exclusivo de transmisión global, YouTube transmitirá una versión extendida de “VAX LIVE: The Concert to Reunite the World” en el canal Global Citizen que durará 90 minutos y que incluirá presentaciones de NCT 127 y “youtubers” como el puertorriqueño Daniel El Travieso, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba y The Try Guys.

Antes del evento, Hugh Evans, CEO de Global Citizen, destacó la magnitud del problema que su organización pretende abordar. “Hay 27 millones de trabajadores de la salud en todo el mundo que no tienen acceso a la vacuna”, dijo Evans a The Associated Press. “Tengo 38 años y no es ético para mí tener acceso a la vacuna antes que estos heroicos socorristas y trabajadores comunitarios de salud. Por eso, necesitamos que los gobiernos comiencen a donar esas dosis urgentemente“.

El programa Global Citizen forma parte de una creciente red de organizaciones sin fines de lucro y activistas que buscan lograr una distribución más amplia y equitativa de las vacunas COVID-19. Hasta este mes, dijo Evans, 60 países aún no habían recibido ninguna vacuna COVID-19.

Como lo describió, “VAX Live” será el primer esfuerzo televisado a nivel mundial para presionar a los líderes mundiales para que ayuden a lograr una distribución de vacunas más equitativa. El evento también tiene como objetivo aumentar los compromisos por los miles de millones de dólares que se necesitan para enviar 2,000 millones de dosis de vacunas, además de las pruebas de COVID-19, a los países más pobres del mundo antes de fin de año. Sin embargo, incluso si Global Citizen recauda suficiente dinero, seguirá necesitando naciones más ricas que continúen almacenando vacunas para permitir que los fabricantes de medicamentos den prioridad a las naciones más pobres como clientes.

Para Evans, Gómez es un anfitrión ideal para presionar esos puntos a las personas que más necesitan escucharlos. “Selena Gomez es obviamente una líder increíble por derecho propio”, dijo. “Tiene una de las cantidades de seguidores sociales más grandes del planeta, y también es una verdadera líder entre los jóvenes y en la comunidad Latina”.

Gómez, por su parte, dijo que se sentía honrada de ser elegida. “Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a tomar la vacuna COVID-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música de una manera que no ha Me sentí posible en el último año “, dijo la cantante de” Lose You to Love Me “en un comunicado.” No puedo esperar a ser parte de esto “.