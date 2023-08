El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi estrenó hace 12 horas el tema “Pasa la página” con el que hace una invitación abierta a no quedarse en una etapa del pasado y tener el valor de soltar y aceptar que se acabó.

El nuevo tema es tendencia en las plataformas de la música y antes de ser lanzado ya era tema de conversación en las redes sociales, ya que muchas personas entienden que el artista se inspiró su exesposa Adamari López.

Fonsi afirmó a este medio que no fue dedicado a la actriz y presentadora boricua con quien mantuvo un matrimonio de cuatro años. En cambio, reconoció que la canción es su desahogo para quienes necesiten cerrar capítulos y que en su filosofía de vida no hay espacio para quedarse estancados.

A continuación repasamos cinco temas que Fonsi ha dedicado en sus 25 años de carrera.

“Somos uno”

Este tema Fonsi lo escribió pensando en su esposa Águeda López, a quien describe como el amor de su vida y con quien procreó a sus dos hijos Mikaela y Rocco. La historia de amor de la pareja inició en 2010, cuando ambos se conocieron y entablaron una relación amorosa. Un año después, el 20 de diciembre de 2011, le dieron la bienvenida a su hija Mikaela. En el 2012 se comprometieron en el 2012 y dos años después, el 14 de septiembre del 2014, se casaron en el Valle de Napa, California.

“Llegaste tú”

Este tema es uno de los que todavía le estruja el corazón al cantautor al reconocer que cantarla en vivo le provoca llanto. El tema es dedicado a su hija Mikaela. En el tema que grabó con el cantautor dominicano Juan Luis Guerra describe el amor paternal hacia su primera hija.

“Ahí estás tú”

Es otra de sus canciones emotivas que le dedicó a su hijo Rocco. En el 2016, Rocco llegó a su vida para completar la hermosa familia de cuatro.

“No me doy por vencido”

Este tema, además de ser uno de sus éxitos, es motivacional y esperanzador. El artista lo hizo para “la gente que lucha por lo que quiere, que se levanta por la mañana con sueños y con ganas de ser mejor persona”, explicó el cantante el año pasado.

“Pasa la página”

El cantautor aclaró que esta canción no es una “indirecta”, sino una directa para todas las personas que necesitan cerrar alguna etapa de sus vidas y sin rebuscar o aferrarse al pasado. “El tema no habla de algo o de alguien específico. Es mucho más amplio que eso. Obviamente cuando uno escribe una canción tiene que contar una historia, es un desahogo porque creo que hay mucha gente que vive atrapado en un momento y no lo suelta”, expresó ayer el artista a El Nuevo Día.