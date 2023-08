El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi aseguró que el nuevo tema “Pasa la página”, que lanzó anoche, se trata de un desahogo que necesitaba expresar y que no fue escrito exclusivamente para su exesposa, la actriz y presentadora Adamari López, de quien se divorció en el 2010.

“El tema es un desahogo. Es mi desahogo cien por ciento. Sí, he oído a muchos diciendo que si es una indirecta. No. No es una indirecta, es una directa para muchas personas. Lo que dice la canción es lo que quiero decir y apuesto a que mínimo una persona tiene que pasar la página. Muchas veces veo y leo cosas y digo: ‘¿En serio? Pasa la página’. Es bueno desahogarse y compartirlo con mucho respeto”, indicó el cantautor previo al estreno del sencillo “Pasa la página”, lanzado ayer, jueves, a las 8:00 p. m., hora de Puerto Rico.

El cantautor explicó que aunque no es experto en el comportamiento humano y la salud mental, en su filosofía de vida no hay espacio para quedarse viviendo en los momentos y experiencias del pasado.

PUBLICIDAD

“Pasa la página, no eres la víctima. Pa’ que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”, reza parte de la canción que es una mezcla de funk, pop y soul .

“El tema no habla de algo o de alguien específico. Es mucho más amplio que eso. Obviamente cuando uno escribe una canción tiene que contar una historia, es un desahogo porque creo que hay mucha gente que vive atrapado en un momento y no lo suelta. No soy experto en esto, ni estoy cualificado para dar consejos, solo hago canciones, pero mi filosofía de vida es que quedarnos estancados en un momento no es saludable”, añadió el artista en entrevista por Zoom desde el estudio de grabación en su residencia en Miami.

En las redes sociales, muchos aseguran que la canción es para Adamari López. ¿Es para ella?, preguntó El Nuevo Día.

“No. ‘Pasa la página’ es una canción para mucha gente, no es para una sola persona”, enfatizó Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, nombre de pila del exponente.

El cantante dijo estar acostumbrado a las críticas. (Suministradas/ Universal Music)

El padre de Mikaela y Rocco aclaró que tituló el tema con esa frase porque la utiliza mucho desde adolescente y que la misma lleva también el nombre de Panamá, ya que la letra hace alusión al país. De hecho, el tema es el segundo que lanza y que pertenece al próximo álbum del artista titulado “El Viaje”.

Cada canción de la producción que enmarcará sus 25 años de trayectoria musical, será relacionada con una ciudad o país que ha marcado la vida del reconocido cantautor boricua. Fonsi espera tener listo el álbum para el 2024.

PUBLICIDAD

El artista explicó que escribió la letra de la canción “Pasa la página” en enero de este año. Precisamente, en ese mismo mes, la animadora puertorriqueña, quien ha sido vocal y sincera a la hora de contar cómo fue su matrimonio de cuatro años con Fonsi, volvió a hablar de su antigua relación sentimental y del divorcio.

“(Fonsi) Es buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento. Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido, que fue tener un cáncer. Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar una relación”, expresó López, durante una grabación especial que realizaron en el estudio del reality “La Casa de los Famosos 3″, de Telemundo.

Sobre las críticas que Fonsi ha recibido en las redes sociales sin todavía salir el pegajoso tema, en que usuarios lo comparan con Shakira, Karol G y Anuel AA por supuestamente tratar de sacarle provecho a una ruptura sentimental y plasmarlo en una canción, el artista soltó entre risas que “llevo 14 años de críticas”.

“Me emociona lo que estoy viviendo y lo que he vivido en los últimos 25 años de carrera, que la he hecho a base de mi música. Siempre las críticas serán parte de la ecuación. A esa gente hay que darle las gracias y les digo pasen la página”, afirmó con absoluta tranquilidad.

PUBLICIDAD

Por último, el cantautor adelantó que la gira de aniversario de sus 25 años arrancará en los meses finales de 2023 y se extenderá hasta el 2024, donde vendrá a su patria con un gran espectáculo.