El año pasado, Luis Fonsi dijo a EFE que no piensa tanto en “Despacito”, que aún no entiende bien “por qué pasó lo que pasó” y que no quiere entenderlo, que no es de mirar números, de contar premios. “Lo que me importa es que solo trajo cosas buenas a mi vida y que conocí un lado del mundo que no conocía con mi música”, aseguró.

Fuera cual fuera la receta, lo cierto es que la canción junto a Daddy Yankee fue todo un éxito. Desde su publicación en la primavera de 2017 y hasta finales de 2020, cuando fue destronada por “Baby Shark Dance”, la canción fue el vídeo con más reproducciones en Youtube. Pero, aunque muchos le pusieran cara y voz gracias a “Despacito”, el músico puertorriqueño no era un recién llegado a la música.

Fonsi nació en San Juan, Puerto Rico, como Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, el 15 de abril de 1978. Siendo todavía un niño, con diez años, su familia se mudó a Orlando, en Florida. “Mi padre quería cambiar las cosas y buscar nuevas oportunidades de trabajo”, dijo Fonsi a Entertainment Tonight en 2017. “Fue un cambio bastante grande. En ese momento no había una gran población latina en Orlando, pero siempre le encantó la tranquilidad que encontró allí”.

De pequeño tocaba la guitarra y el piano y se unió al Coro de Niños de San Juan. En secundaria, cantó en el coro de la escuela y junto a otros tres niños formó un grupo de canto a capela. “Me ayudó como a salir de cascarón porque siempre fui muy tímido e introvertido”, dijo a Orlando Weekly. “Mucho de ello tenía que ver con el acento del idioma y que me acababa de mudar de Puerto Rico. Obviamente intentas encajar lo mejor que puedes y la música siempre fue la forma más fácil de hacerlo y de expresarme”.

Más tarde, Fonsi ingresó en la Florida State University School of Music gracias a una beca, en la que se centró en interpretación vocal. En septiembre de 1998, ya con un contrato con Universal Music Latin, presentó su primer disco: “Comenzaré”. Este álbum contenía canciones como “Perdóname”, “Dime cómo” y “Me iré”.

Dos años después, llegó su segundo trabajo, llamado “Eterno”. En 2002, vieron la luz el tercero y el cuarto, titulados, respectivamente, “Amor Secreto” y “Fight the Feeling”. Fonsi tardó solo un año más en preparar su siguiente disco, llamado “Abrazar la vida” y publicado en 2003. “Paso a paso” se publicó dos años más tarde, y “Palabras del silencio”, en 2008. “Tierra firme” llegó a las tiendas de discos en 2011 y “8″, en 2014.

“NADIE LO VIO VENIR”

“En vez de un paso adelante, son dos pasos adelante en lo que a la evolución del sonido se refiere”, comentó el artista en una entrevista en Billboard sobre el paso de las baladas pop por las que era reconocido al nuevo ritmo de su gran éxito.

“La esencia de escribir una canción sigue siendo la misma, me siento con una guitarra e intento encontrar una buena combinación de música y letra. Escribí ‘Despacito’ con mi guitarra, pero donde puedes modificar mucho es en la producción. Para nosotros los latinos, esta sensación urbana en el ritmo es lo que inhalamos y exhalamos; es sinónimo de fiesta”.

La canción, recogió Entertainment Tonight, fue concebida originalmente como una balada con la cantante panameña Erika Ender. Luego mutó en el sonido urbano junto a Daddy Yankee. “Es una canción que se sentía especial desde el inicio. Pero, honestamente, nadie lo vio venir. Una cosa es decir creemos que le va a ir bien en la radio y otra cosa es decir que va a ser un fenómeno y que va romper todos los récords”, rememoró al medio.

El single fue incluido en el siguiente disco de Fonsi, “Vida”, que salió a la venta en 2019. Además de esta pista, incluía “Échame la culpa”, junto a Demi Lovato; “Imposible”, con Ozuna; “Calypso” o “Le pido al cielo”, entre otras. El año pasado publicó su último disco hasta la fecha, “Ley de gravedad”.

En lo personal, Fonsi mantuvo una relación con la actriz Adamari López, con quien estuvo casado desde 2006 a 2009. Luego inició una relación con la modelo Águeda López, con quien tuvo a su primera hija en 2011 y con quien pasó por el altar en 2014. Ambos dieron la bienvenida a su segundo hijo en 2016.

Luis Fonsi junto a su esposa Águeda López y sus hijos Mikaela y Rocco. (Archivo)

Samuel Díaz / EFE Reportajes