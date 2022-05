Da lo mismo si estás en Puerto Rico, España o Japón, el tema más comentado es el mismo: el lanzamiento de “Un verano sin ti” de Bad Bunny. La fiebre por la producción musical del momento se ha enseñoreado y se hace presente en medios de comunicación, pantallas digitales y escaparates a nivel mundial.

Con títulos como “Después de la playa”, “Agosto”, “Dos mil 16″ y “El apagón”, el concepto del corazón entristecido en pleno atardecer con los delfines de fondo, supone el complemento perfecto para el esperado trabajo del fenómeno mundial de la música urbana.

El arte fue creado por “Los Primos” de la agencia de Need Pastel, con quienes Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del exponente urbano, ha trabajado antes la imagen de giras como “World’s Hottest Tour”, “El último tour del mundo” y “YHLQMDLG”. Estos artistas, de igual manera, han colaborado en festivales de renombre como “When We Were Young” en Las Vegas y “Bésame mucho” en Los Ángeles.

Desde tempranas horas de la mañana, personas de distintas partes del mundo inundaron las redes sociales con fotografías donde aparece el corazón. El uso de inflables, muy típico en las campañas publicitarias del “Conejo malo”, también estuvo presente.

Una de las primeras imágenes llegó desde Madrid, España. Inmediatamente, fanáticos de países como Estados Unidos, Cuba y Paraguay expresaron su deseo de que también se coloque uno cerca de ellos.

La zona más famosa y animada de Nueva York, Times Square, también fue ambientada con los elementos distintivos de “Un verano sin ti”.

Look out at TIMES SQUARE 🫶🏻pic.twitter.com/rcHT4QaZdL — ❤️BadBunnyTour❤️ (@tourbadbunny) May 5, 2022

Puerto Rico, su tierra, de igual manera, se unió al movimiento. En un edificio ubicado en Santurce instalaron una enorme pancarta que ocupa la parte superior de la estructura.

Algunos seguidores, como el usuario de Twitter @SSF_PRADO, decidieron plasmar el arte en su piel mediante un tatuaje. “Antes que me apague, se apaga el sol”, escribió para acompañar una fotografía donde muestra la obra en su muslo izquierdo.