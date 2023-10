Como es uso y costumbre cuando está a punto de lanzar un nuevo tema o producción discográfica, Bad Bunny ocultó todas sus publicaciones y eliminó la foto de perfil de su cuenta de Instagram, acción que despertó alerta sobre su próximo paso respecto a su carrera musical.

La voz del éxito mundial “Titi me preguntó” reveló en su cuenta de X (antes Twitter) lo que vendría siendo su próximo disco, que, según el tuit que contenía emojis de fuego, tendrá 22 temas.

Como preámbulo a su más reciente sencillo “Un preview”, Benito Martínez Ocasio –nombre de pila del artista- compartió con sus fanáticos a través de su canal de difusión de WhatsApp, detalles de su música. Sin embargo, en ese momento indicó que, si lanzaba algo nuevo, sería “el próximo año”.

“Les voy a explicar rápido. Posiblemente, este sea el último tema de mi parte este año y se llama “UN PREVIEW” porque es un pequeño adelanto de lo que viene para el próximo año”, aseguró el boricua a sus más de 12 millones de seguidores en WhatsApp.

Haciendo alusión a su reciente entrevista con la revista Vanity Fair, en la que fue portada, el boricua preguntó a sus seguidores: “Alguien que me diga dónde yo dije que sacaba álbum este año? Porque en ninguna parte digo eso”. No obstante, también indicó que “tampoco he dicho que no… simplemente no he dicho nada”, dejando abierta esa puerta.

El pasado jueves, el exponente urbano puertorriqueño arrasó con seis galardones en los Premios Billboard a la Música Latina, incluyendo el de Artista del Año.

Entretanto, la plataforma de música por streaming Spotify publicó en sus redes sociales lo que muchos consideran será el nombre de su nuevo disco #Nadiesabe.

¿Habrá un concierto próximamente en Puerto Rico?

Aunque el intérprete de “Where she goes” no ha confirmado la información, desde tempranas horas de la mañana ronda información en las redes sociales de que Bad Bunny podría estar en planes de presentarse este jueves en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, como inicio de una posible nueva gira.

Pero, ¿qué ha dicho Benito? Pues, en medio de los rumores, en su WhatsApp publicó el siguiente mensaje: “Feliz domingo, mis amores”.