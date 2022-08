Al igual que le ocurrió a la gran mayoría de los artistas alrededor del mundo, en el 2020 el veterano cantante de música cristiana, Danny Berríos, tenía programada una gira que lo iba a llevar por prácticamente todos los países de habla hispana en el mundo, la cual se tuvo que suspender debido a la pandemia causada por el COVID-19. Sin embargo, en el caso de Berríos, la gira se titulaba “40 años de alabanzas” y se iba a convertir en una gran celebración de las cuatro décadas de carrera artística de este cantante nacido en Miami.

“Técnicamente, ya mismo entro a mis 43 años de carrera, pero la pandemia me arrebató dos de esos años, por lo que voy a estar celebrando con mi público ese aniversario por los próximos años”, indicó Berríos con una gran risa, cuyo padre era el evangelista José “Pepito” Berríos, nacido en Guayama. “Estuve 13 meses encerrado y yo tenía el año completamente coordinado en diferentes estadios y diferentes países, pero tuvo que cancelar todo. Poco a poco, en los pasados meses he estado visitando todos los lugares que no pude visitar durante la pandemia, pero un año no alcanza”.

Para este artista de 60 años, Puerto Rico tiene un lugar muy especial en su corazón, ya que se considera puertorriqueño y debido a que se ha presentado más 300 ocasiones en la isla. “Puerto Rico siempre ha aceptado mi música y mi persona. Yo soy hijo de la casa. Cuando entro al escenario rápidamente siento ese amor y ese cariño tan especial que me entrega el público puertorriqueño”, mencionó Berríos, quien ha grabado sobre 30 álbumes en su carrera, tanto en español, inglés y portugués. “Siempre que me presento en Puerto Rico, y más en una sala como Bellas Artes, para mí es muy emocional en lo personal”.

Durante el espectáculo de dos horas, esta leyenda de la música sacra le ofrecerá al público un espectáculo con sus más grandes éxitos, como “Alaba a Dios”, “Himno de victoria””, El rey te mando a llamar”, “Me diste amor” y “El Shaddai” así como algunas canciones nuevas en su repertorio. “La idea es que esa noche canten conmigo y me acompañen”, añadió Berríos, quien reveló que lo acompañará una pantalla gigante en la cual se mostrarán las letras de todas las canciones. “Yo sé que va a ser una noche muy emotiva y la expectativa es que las personas vengan a tener una noche íntima conmigo. Una noche de alabanza, de adoración y darle gracias a Dios por estos 40 años que me ha permitido viajar el mundo y llevar este mensaje tan importante de la salvación y a través de todo el mundo latino y Puerto Rico”.

Para Berríos, uno de los momentos más emotivos de toda la velada se dará cuando suba a la tarima su hija Danielly de 19 años, para cantar el tema “El diseño de Dios”, que grabaron en 2020. “Cuando celebramos los 25 años de mi ministerio, celebré un concierto en el Centro de Bellas Artes, que se grabón y se lanzó un álbum, en donde yo presenté a mi hija al público, cuando era pequeñita. En esta ocasión, vamos a mostrar ese momento en las pantallas y vamos a cantar”, detalló Berríos. “Estoy seguro que en ese momento, van a sacar muchos pañuelos en el público y va a haber un ambiente bien bonito”.

Próximas presentaciones

Una vez cumpla con sus compromisos en Puerto Rico, Berríos tiene una agenda cargada que lo llevará por un sinnúmero de países de Latinoamérica y el Caribe, como El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, México, Colombia y República Dominicana, entre otros. Igualmente, antes de que termine el año se presentará en los mercados de Estados Unidos con mayor presencia de latinos, como Los Ángeles, Dallas, Miami y Nueva York, entre otros.

Aunque ya son más de cuatro décadas las que Berríos ha viajado y cantado alrededor del mundo, el artista considera que todavía le quedan muchos años en los escenarios y grabando canciones. “Falta mucho todavía y tengo muchos planes. Por ejemplo, vamos a lanzar canciones nuevas casi todos los meses con su vídeo, con la intención de mantenerme vigente”, expresó el cantante. “Dios me ha dado una buena salud y me ha dado el ánimo para seguir haciéndolo. Por suerte siempre tengo a mi gente, a mi pueblo y a mis fanáticos que siempre me apoyan”.

Los boletos para el concierto de Danny Berríos en Puerto Rico están disponibles en Ticketera.