Danny Ocean con Venezuela en su mente y corazón

Con su natal Venezuela en su mente y corazón, el cantautor y productor Danny Ocean presenta su música en distintas partes del planeta, para elevar su bandera lo más lejos posible, mientras la atesora como inspiración.

Tan reciente como hace una semana debutó en la novena edición de los Latin American Music Awards, celebrado en Las Vegas, donde aprovechó esta plataforma para interpretar su nueva canción “Cero Condiciones”, y mostrar a cámara la camisa que tenía debajo para mostrar el mensaje: “28 de julio” con un signo de igual (=) arriba. Esta es la fecha en que se celebrarán las elecciones presidenciales en el país, día del nacimiento de Hugo Chávez.

“Fue increíble que los Latin AMA nos hayan dado la oportunidad. Ser venezolano y tener la posibilidad de presentarse en este tipo de premios también es algo muy, muy cool y que ellos le den el chance y el espacio a las personas de mi país también me parece algo muy hermoso. No queda más que decirles simplemente agradecimiento por todo el amor y todo el apoyo que me han dado”, expresó el artista en entrevista virtual con El Nuevo Día.

Con el ritmo y energía que le caracteriza, al cantante de 31 años le acompañaba un cuerpo de bailarines que al principio lucieron amordazados, en una presentación que cautivó a los presentes con su energía.

“Creo que como músico y como artista nuestro trabajo es poner ciertos mensajes y más lo que nosotros los vivimos los venezolanos. Creo que el trabajo de cada artista es alzar esa voz y usar esa plataforma. La canción era perfecta para la situación y nos parecía lo correcto. Este trabajo para nosotros era para mandar ese mensaje”, señaló este caraqueño. “Es simplemente una fecha, esto no es algo que polariza, no es algo que tiene color. Es una fecha donde nos involucra a todos independientemente qué pensemos o qué diferencias tengamos. Es una fecha donde nos comunicamos todos y eso fue lo que yo quise apuntar”.

De acuerdo con el cantautor, quien ha roto récord en Spotify al convertirse en el primer venezolano más escuchado en la plataforma, compartir con colegas de su país en diversos escenarios siente que les da un propósito más allá de los asuntos personales y asegura que eso es lo que le mantiene “el motor andando”.

“Estamos en un momento muy importante para la cultura venezolana y estamos todos puestos para hacerlo, así como hacen los artistas en Puerto Rico, Argentina, México, Colombia y España. Venezuela también está pasando por ese momento de deseo, donde queremos que todos nos veamos unidos. Creo que todos queremos como culturalmente poner nuestras cosas también afuera y eso es lo que me motiva también muchísimo, más allá de lo musical”, destacó el cantante, que fue nominado el pasado año a al Grammy Latino por su colaboración con el cantautor Alejandro Sanz en “Correcaminos”.

A modo “Reflexa”

El autor del popular tema “Me Rehúso”, con el que alcanzó la fama y batió récords de reproducciones, durante el pasado año no solo con su música llegó a diversos rincones del mundo con su gira de conciertos, sino que de manera simultánea produjo su disco “Reflexa”, que lanzó esta semana.

“Me tomé un año y medio. De hecho, fue un reto porque es el primer disco que escribo como estando de gira. Todos mis discos anteriores han sido de que me había tomado el tiempo de hacerlos, y este fue un reto porque me tocó viajar mucho. Había mucho movimiento pasando, pero me siento feliz y muy orgulloso porque para mí no es fácil partir mi mente en un proceso creativo y estar en la tarima. Yo no soy ese tipo de artista, yo tengo que ir un paso a la vez. Fue un reto, pero se logró. Se hizo con mucha paciencia, con mucho amor. A mí me gusta cocinar a fuego lento, entonces creo que he ido manejando los ‘timings’ en este disco también de una manera bastante bien y favorable para mí. Fue un proceso muy hermoso y único”, detalló Danny Ocean.

Los 12 temas que componen el nuevo álbum, que va por la vertiente electrónica y el pop, explora temas de introspección y positivos que reflejan el modo en el que el cantante se encontraba a nivel personal y profesional durante el tiempo que lo estaba produciendo.

“Quiero dejar cosas y mensajes positivos. De hecho, este disco me agarró justamente en ese ciclo como que me estaba cuestionando muchas cosas, cuál es mi mensaje, cuál es mi propósito más allá de la música, cuál es mi posición ante mi país y con todo lo que está sucediendo. Ese era el ciclo por el que yo estaba pasando y sencillamente quería dejar algo positivo en mi vida. Como artista, uno siempre está en la búsqueda de algo que uno nunca sabe qué es ni exactamente qué es. Este disco me hizo caer en cuenta en eso de que mira, sé que estoy buscando algo que no sé qué es, pero lo que sí sé es que quiero que sea algo positivo y mantenernos en esa línea era lo importante”, explicó.

Según detalló, gran parte de la producción fue hecha en Estocolmo, grabó voces en Londres y compuso en Bolivia, México, República Dominicana y Estados Unidos. “Lo describo como una combinación entre un sonido electrónico y letra intrapersonal, algo como espiritual. Cada canción tiene un propósito y un mensaje, y es la mezcla entre eso y ponerle el ritmo como más electrónico”, comunicó el cantautor, quien apuesta a temas como “Ley Universal” y “Si no, no”, que son inspirados en el amor, con los que la gente va a conectar aún más.

Y es que para Danny Ocean, el amor nunca es viejo ni pasa de moda. “Yo creo que el mundo romance de nuevo”, acotó en su deseo de querer que la gente se lleve una historia positiva o una enseñanza de algo.

“Hay una canción en mi disco que se llama ‘Amor’, que aparte de ser un homenaje para el amor, pidiéndome a mí mismo y mirándome en el espejo del amor; está basado en el amor propio. Hay como un proceso espiritual y personal atrás. Eso es lo bonito”, agregó.

Madurez alcanzada

En esta etapa de su carrera establece que se siente muy maduro y que desde “Me rehúso” en adelante ha vivido en crecimiento y aprendizaje. Se siente muy bien, sin negar estar “un poquito cansado”, aunque feliz. Disfruta de la celebración por el lanzamiento del disco “Reflexa”, que lo hizo de manera oficial la noche del martes en Miami, donde Danny tuvo que salir a escuchar su disco con los fans que no pudieron entrar al lugar por la gran cantidad que se dieron cita.

El cansancio que dijo sentir, lo echará a un lado para ir tras lo que le apasiona y continuar llevando un mensaje positivo, al emprender su nueva ruta con la próxima gira de concierto que arranca este mes en México. Aunque ha venido a presentarse en Puerto Rico, ha sido en compañía de otros músicos y artistas, por lo que anhela hacerlo en solitario. Asegura que el suelo boricua lo tiene bastante intrigado, por lo que quisiera adentrarse.