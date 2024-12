Danny Rivera sobre su tradicional cantata navideña en el Viejo San Juan: “el pueblo es el dueño de este balcón”

“En todos estos años el evento ha cogido mucha fama y el año pasado fue una sorpresa inmensa ante la cantidad de gente que asistió al Viejo San Juan. Me hace feliz ver como esta cantata de paz y de amor trasciende, porque esto no es mío. Este balcón no es de la Fundación, este balcón es del pueblo. El pueblo es el dueño de este balcón que en una sola voz canta en paz, llenos de júbilo y derrotan cualquier dolor que nos causa la violencia en el ratito que están aquí. Yo no soy el protagonista de este evento, soy solo un puente transmisor de que la gente se lleve un mensaje ”, mencionó el artista con la satisfacción de que en cada edición vive diferentes emociones que atesora y agradece a sus 79 años”.

“Siempre he buscado la manera de que, además de la melodía, haya un mensaje de reflexión de invitarnos a ser mejores seres humanos, que no sea cantar por cantar. En ese sentido hay muchos artistas que pueden acoger el evento. Soy de los que pienso que hay darle el espacio a las nuevas generaciones para que se apoderen de las cosas y que no se caiga el concepto, porque no debería depender de una sola persona. Una que pudiera hacer esto muy lindo es Victoria Sanabria, la gente no va a echar de menos a alguien que los lleve. La idea es que esto no sea solo un jolgorio, que sea un concepto de conciencia patriótica y que la misión de preservar nuestras tradiciones”, precisó el artista, que en los últimos años ha invitado a diversos jóvenes a participar de la presentación.