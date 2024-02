Daymé Arocena crea el álbum de sus sueños con la energía y el color del Caribe, de la mano de Eduardo Cabra

La cantautora afrocubana Daymé Arocena llegó a sentir su alma rota, desecha por diversos aspectos de su vida; desde vivir el exilio y la migración, hasta exigencias de autoperfección, y de cómo no solo se veía como mujer, sino cómo se identificaba como negra, latina y caribeña. Sin embargo, esos angustiantes sentimientos desvanecieron, al estar ahora afianzada ante un nuevo proyecto que le ha compuesto el alma y le ha devuelto las ganas de soñar.

“Se cierran muchas cosas que no entendía de mí. Antes yo me miraba al espejo y me lloraba el alma. Hoy yo me miro en el espejo y me dan ganas de bailar”, enuncia Daymé con indudable satisfacción. Lo que proyectaba el espejo no le hacía sentir cómoda consigo misma, según narró a El Nuevo Día.

“Yo puedo decir que como mujer negra, gorda y latina, puedo tener un montón de complejos y de ‘issues’, que socialmente me han afectado porque hay una incidencia social para que las mujeres, que físicamente son como yo, no nos sintamos cómodas en nuestra propia piel”, agregó.

No obstante, cuando comenzó a compartir sus historias con otras mujeres, que pudieran ser lo que la sociedad establece como bello o que encajan perfectamente en ese patrón, como lo es ser mujer blanca, cisgénero y delgada, se topó ante otra realidad.

“Cuando hablo con esas mujeres, me doy cuenta que tienen los mismos traumas que tengo yo, que no es solo una cuestión de raza, sino de que hay una violencia grande para con la mujer y cómo nos percibimos; esa lucha constante por querer agradar a los ajenos en vez de sentirnos bien con lo que somos”, detalló esta artista natural de La Habana, proveniente del mundo de la música folclórica, el jazz, y la música cultural cubana.

La mujer de 32 años, de potente y melodiosa voz, simplemente se define a sí misma como cantautora, pues canta las canciones que compone y se preocupa mucho por defenderlo, puesto que en el mundo del jazz, especialmente, se suelen interpretar las mismas y repetidas canciones, aunque sea en otras versiones. Con su talento, ha abierto ese espacio para nuevas composiciones, creaciones y música, en las que inciden sus experiencias como mujer y músico.

Como creyente del poder de la música y las herramientas que posee como artista, cuenta cómo cuando visita diversos países, logra que las personas canten sus canciones, que repita los coros, que conecten y se involucren en la canción al contarles en qué lugar o situación la compuso, que refleja una parte de ella, quien salió de Cuba en 2019 y emigró para Canadá.

Daymé Arocena se encuentra en plena exploración de un crecimiento femenino, ante su nuevo álbum “Alkemi”, que estrenará el próximo 23 de febrero. (ALEXVISUALSS )

“A pesar de venir de Cuba, que es un país que no tiene acceso libre al internet y que la gente no tiene la posibilidad de acceder a Spotify o a cualquier plataforma de ‘streaming’, el año pasado, por ejemplo, tuve más de cuatro millones de escuchas solo en Spotify, que para una artista cubana como yo es un montón. De hecho, mucha gente se hizo eco de eso en la prensa cubana como tal, porque si no cantas reggaetón o no cantas música popular bailable, siendo cubana, es muy raro que esos números los tengas”, explicó acerca de la aceptación que ha tenido su música.

Esto mismo ha servido de inyección para continuar esforzándose en conectar con su mensaje, uno que, según entiende, puede aportar mucho a las causas sociales del día de hoy. Y es que su proyecto se ha volcado en uno educacional, con el que va a estar visitando algunas universidades de Estados Unidos, y Puerto Rico, para acercarse a la gente joven y hablarles de los procesos de sanación y de aceptación.

“Son temas tan importante hablar y la música habla más alto. Entonces, no solamente voy contarles sobre mis experiencias, sino también compartirles el álbum”, agregó.

El álbum de sus sueños

Luego de una década de haber lanzado su primer disco, un periodo plagado de una plétora de transmutaciones, Daymé se encuentra “literalmente” en plena exploración de un crecimiento femenino, ante su nuevo álbum “Alkemi”, que estrenaró este mes.

“Hay mucho que contar y mucho que sanar. Si la emigración es dura, el exilio es aún más duro”, señaló. Siendo esta su quinta producción discográfica, la primera luego de salir de Cuba, lo declara como el álbum de sus sueños, de la mano del productor puertorriqueño Eduardo Cabra, a quien admiraba desde que era una jovencita.

“Puedo admirar a muchos productores por ahí, pero Eduardo tiene algo especial, tuvo mucha conexión con Cuba. De hecho, tiene un hijo boricubano, además de que conoce muy bien la música y los géneros cubanos. Al mismo tiempo, los músicos cubanos conocemos muy bien a Eduardo y a su obra. Para mí no es un productor cualquiera. Más allá de que sea un genio y de que tiene 28 Grammys, para mí tenía un significado especial hacerlo con él porque yo no tenía que explicarle cosas mías culturales o musicales. Él las entendía perfectamente. Un productor no cubano que entendiera la industria perfectamente y al mismo tiempo me entendiera, para mí era un sueño, o sea, era imposible”, expresó.

Aunque su encuentro con Cabra pudo haber sido uno fortuito, al mismo tiempo asegura que cuando se enfoca, se trabaja, se quiere y se está dispuesto a pagar el precio de luchar por sus sueños, las cosas se dan.

En términos musicales, Daymé lo describe como un álbum caribeño, con fusiones de géneros, que van desde el bossa nova y el reggae hasta el chachachá y el reguetón, que permitirá bailar, pensar, drenar y hasta encaminar a crecer, según los deseos de la audiencia.

“Es un álbum que representa muy bien los géneros de Caribe, la frescura de nuestro mestizaje, esta cuestión de sabor nuestro, a mar, a fruta, a alegría, a baile, a cultura. Creo que es un álbum que, si eres dominicano, puertorriqueño, jamaiquino, haitiano, cubano o de alguna otra área caribeña, tal vez Colombia o Venezuela, lo vas a entender perfectamente. Si conectas con esas energías ancestrales que nos unen, como indígenas, africanas y españolas, vas a conectar de una”, puntualizó la artista, quien el próximo 29 de febrero ofrecerá un concierto de lanzamiento en Brooklyn, Nueva York.

“Musicalmente todo está mezclado, pero al mismo tiempo necesitaba que su título hablara de todas las mezclas que he hecho de mi espíritu, mi energía y mi ancestralidad para buscar la sanación y buscar la paz. Por tanto, ‘Alkemi’ también habla de eso, de esa mezcla que soy en la que todo me influye, todo me nutre y todo me hace mejor”, argumentó la cantautora, que hace dos años reside en Puerto Rico, un lugar en el que se siente como en su casa, en su hábitat y el lugar “donde quiero morir”.

Su meta es que este sea un álbum que quede para la vida, que la gente lo escuche hoy y se vuelva banda sonora de su vida, que sea música que se pase a otras generaciones, que no muera y se quede para siempre.

Colaboradores de lujo

Sus discos anteriores, tenían a Daymé de arriba abajo, como única voz y compositora. Esta vez, se trata del primer álbum donde colabora con otros cantantes, con los que el Caribe se puede sentir representado.

“Siento que eso fue una influencia de Puerto Rico, ‘full’, porque yo no sabía qué cosa era ser caribeña hasta que llegué a Puerto Rico porque en Cuba no nos hablan mucho de qué cosa es ser caribeña. A mí me dicen latina, pero yo no me siento exactamente todo lo que representa ser latina. No entendía nuestra diferencia siendo latinos todos. Cuando llegué a Puerto Rico dije, ah, espérate, yo soy caribeña. Mi tribu es esta, yo como con sofrito como esta gente, y plátanos también, aunque lo hagamos o lo llamenos de otra manera, pero comemos lo mismo, bailamos lo mismo, sentimos el tambor de la misma manera”, manifestó.

Entre los diez sencillos, se incluye “A Fuego Lento” junto al artista dominicano, Vicente García, un tema que es un jazz, sensual, al que se le integra un reggae, donde ambas voces se combinan en perfecta armonía.

“En el caso de Vicente, ya yo lo conocía hace muchos años musicalmente, siempre me encantó y creo que es una de las personas más espectaculares que ha dado la música en estos últimos tiempos. Fue un sueño hecho realidad colaborar con él, además de que su música me acompañó durante muchos años cuando era más jovencita”, indicó la cantante quien en 2019 realizó un “Tiny Desk Concert”, de la popular serie de conciertos que presenta la “Tiny Desk” de NPR.

Otro colaborador fue el cantante urbano puertorriqueño Rafa Pabón, con quien interpretó el tema “Suave y Pegao”, y que más adelante le abrió la puerta para esta ofrecerle los conocimientos folclóricos afrocentrales que son parte de su bagaje, y que se reflejan en el más reciente trabajo del boricua, un proyecto de exploración musical y audiovisual con sonidos africanos, en el que Daymé puso su voz al coro.