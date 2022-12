Britney Spears es considerada una de las artistas más influyentes de principios del siglo XXI Britney Jean Spears nació un 2 de diciembre de 1981 en el pueblo estadounidense de McComb, Misisipi. Con treinta años de carrera, un talento inigualable y un estilo particular, esta cantante del género pop logró posicionar sus canciones en los primeros puestos del ranking mundial y se consagró como una de las figuras más influyentes del planeta a tal punto que su llegada a la fama dio inicio a una nueva era musical a principios del siglo XXI .

La “princesa del pop” festejó ayer sus 41 años en una nueva etapa: luego de haber pasado trece años bajo la tutela legal de James Spears , su padre, la artista es ahora libre. A continuación, algunos de los hitos más importantes de su vida.

Desde pequeña, Britney deseaba cantar y bailar, y se destacaba por tener un gran talento para las artes dramáticas. Así fue como, en 1992, logró integrar el elenco del famoso programa “The Mickey Mouse Club”, donde trabajó junto a Christina Aguilera , Justin Timberlake, Ryan Gosling y Keri Russell, quienes -con el tiempo- también se convirtieron en estrellas. Finalmente, este ciclo fue cancelado en 2004, y eso llevó a Spears a concentrarse en su carrera como solista.

En 1998, lanzó su sencillo debut, “Baby One More Time” con la colaboración de Max Martin, un reconocido productor musical. El videoclip -en el que encarnaba la historia de una alumna de un colegio católico- consagró a la cantante . Spears fue una de las pocas artistas femeninas que logró posicionar un sencillo en el primer puesto del Billboard Hot 100 y en el “ranking” de 20 países. A comienzos de 1999, lanzó su primer álbum de estudio, que también se llamó “Baby One More Time” e incluía temas como “You Drive Me Crazy” y “Sometimes”.

En el año 2000, la artista lanzó su segundo álbum “Oops!... I Did It Again”, con hits como “Lucky” y “Stronger”. Con este proyecto, Britney inició una nueva etapa en la cual se mostraba más madura, lo que se pudo observar en su reveladora tapa de la revista Rolling Stones . En 2001, brindó una presentación inolvidable en los Premios MTV. Allí cantó y bailó la canción “Slave 4 U” mientras sostenía una serpiente en sus brazos: imagen que se convirtió en uno de los íconos de la cultura pop .

En el 2002, se unió al elenco de “Crossroads” para realizar su primer trabajo actoral . La película basada en el guion “Friends are Forever”, de Shonda Rhimes , contó con la participación de Zoe Saldaña , Kim Cattrall y Dan Aykroyd en su reparto. En 2003, se presentó junto a Madonna y Christina Aguilera en la apertura de los premios MTV Video Music Awards y, durante este show, la interprete de “Like a Virgin” besó a ambas cantantes, lo que generó gran repercusión en el público.

Spears se comprometió con el bailarín Kevin Federline y su relación fue retratada en el reality “Britney and Kevin: Chaotic”. Se casaron en septiembre de 2004 y tuvieron dos hijos, Sean Preston Federline y Jayden James Federline, pero -finalmente- anunciaron su divorcio en noviembre de 2006. En ese entonces, la cantante sufrió una persecución mediática en la que era fotografiada a toda hora, especialmente cuando se encontraba en salidas nocturnas con sus amigas, Paris Hilton y Lindsay Lohan . Uno de los momentos más recordados de aquella época fue cuando, ante la mirada de los paparazzi, decidió raparse la cabeza ella misma.

En medio de los escándalos, en 2008, el tribunal de Los Ángeles concedió la tutela legal de Britney a su padre, ya que consideraba que era incapaz de cuidar de sí misma. De todos modos, luego de una extensa batalla legal y el apoyo del movimiento #FreeBritney, impulsado por sus fanáticos, en 2021, la artista logró recuperar su libertad. El 12 de septiembre de ese año anunció su compromiso con Sam Asghari, con quien se casó el 9 de junio de 2022. La celebración fue íntima, pero llena de estrellas: estuvieron presentes Drew Barrymore , Selena Gómez , Donatella Versace , Paris Hilton y Madonna .

En esta nueva etapa de su vida, y tras varios años lejos de la música, la llamada “princesa del pop” hizo su retorno en una colaboración con Elton John , con quien cantó una nueva versión del sencillo “Tiny Dancer”, y actualmente está trabajando en la publicación de un libro autobiográfico, que promete ser un contundente éxito editorial por el que llegará a recibir una suma de $15 millones.