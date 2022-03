Si hay algo que ha distinguido los más de 15 años de trayectoria del cantante urbano De La Ghetto ha sido la versatilidad que le atribuye a las diferentes influencias de género a las que ha estado expuesto. Esto, según mencionó, no solo le diferencia de muchos artistas, sino que lo hace mantenerse vigente en la industria.

Ahora dice sentirse mucho más ágil, maduro, disciplinado y preparado mental, física y espiritualmente. Aunque el inicio de la pandemia le resultó muy fuerte, aprovechó para cuidar de sí y de su familia, esto incluye a sus tres hijos. El cantante se mantuvo yendo al gimnasio y comenzó a velar mejor de todo lo que come.

Con ese ímpetu en la etapa de vida en que se encuentra, lanzó hoy viernes el tema “Loco por perrearte”, con el que quiso navegar por diferentes “moods”. “El tema es bien De La Getto, tiene R&B, reguetón y trap. Tiene como tres en uno. Cuando comienza la canción no sabes si quieres hacer el amor o quieres bailar, y como que te lleva a esos diferentes ‘moods’. Es un tema que lo puedes escuchar en la playa, cocinando, en el carro y en la discoteca”, dijo a El Nuevo Día desde Florida.

PUBLICIDAD

“Loco por perrearte” se trata de su primera canción como artista independiente bajo su propio sello discográfico Latin Nation, con el que también dará la oportunidad a otros jóvenes empresarios, artistas, cantantes, influencers, escritores y comediantes, de expresarse.

Asimismo, junto con el sencillo lanzó el video musical, dirigido por Deathofgian. Este trabajo audiovisual, aseguró, es diferente, porque está compuesto de una onda más artística y creativa, con el que salió de su zona de comodidad en cuanto a su apariencia.

“Lo que se ve es una versión mejorada mía, como quien dice, una edición especial. Me veo más delgado, más sexy, más fashion, más lindo. La ropa es diferente porque no es un video típico en el que está bailando la muchacha en traje de baño, con dinero, bla, bla, bla… Es un poquito más artístico, un poco más fashion en cuestión de la ropa, salgo con barba. La gente está loca con el cambio. Hay que atreverse a cambiar no solo musicalmente, sino la apariencia. Fue un poco difícil cambiarla, porque llevaba en mi ‘confort zone’ en con mi estilo, pero cambiar me ayuda a tener longevidad en el género”, expresó el cantante, cuyo nombre de pila es Rafael Castillo.

Precisamente, cuando de lanzar nuevos sencillos se trata, el intérprete de “Selfie”, se reta constantemente al momento de crearlos, pues no le teme al cambio musical.

“Siempre trato de que cuando saco una canción sea diferente y no se parezca al tema anterior. Tú sabes que nuestro público y más el de Puerto Rico, es muy exigente. Y eso me gusta, porque es lo que me reta, me da energía y anima a hacerlo diferente. No le tengo miedo al cambio y puedo adaptarme porque amo la música, soy fanático de la música. Yo lo que hacía era escuchar reggaetón, dancehall, reggae, salsa, rock, pop, jazz de los 60, la Lupe, de todo. Mientras escuchaba, estudiaba la música, la melodía, las letras, los ritmos y eso es lo que me ayuda a la hora de ejecutar en el estudio, porque tengo muchas referencias e influencias”, señaló el cantante.

PUBLICIDAD

Su relación con Arcángel

Este artista, nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico, cuando habla de su colega Arcángel deja clara la relación de hermandad que tiene con quien en el 2004 formó el dúo Arcángel & De La Ghetto. Sin embargo, también le viene el recuerdo de sus comienzos, cuando nadie creía en ellos y las difíciles situaciones que juntos atravesaron.

“El cariño va mucho más allá de la sangre. Hay mucha gente que es mi sangre y no tenemos esa hermandad que tenemos él y yo. Nosotros empezamos desde cero. Comenzamos un día en nuestra vida que no teníamos apoyo de ninguno. Nadie de parte de la familia de Arcángel lo quería apoyar. De parte de mi familia, nadie quería saber de mí ni ayudarme. Creían que éramos unos adictos, tecatos y malandros, porque queríamos hacer música, no queríamos estudiar, no queríamos trabajar, no queríamos hacer nada. Nuestro sueño era tan y tan grande que no sabíamos cómo”, contó a la vez que mencionó que estuvieron tres años “vagabundeando” en la calle, buscando la manera de que los escucharan.

“Pasamos todo eso Arcángel y yo, sin tener nada de comer, sin tener nada para vestirnos, no teníamos nada, dormíamos en el piso, en el matre. Nosotros si teníamos dos dólares, eran para la panadería, un peso de pan, medio de jamón, compartíamos una botella de agua para los dos. Nosotros pasamos muchas dificultades entre los dos y lo más lindo es que después de 15 años es ver el hombre que Arcángel ha sido hoy en día, padre de tres hijos, su casa en Puerto Rico, su casa aquí en la Florida, su negocio bien puesto, la gente lo ama, sigue viajando y viceversa conmigo también. A veces nos sentamos atrás y nos recordamos que no teníamos nada. Empezamos desde cero y ahora tenemos una familia bien bonita”, agregó.

PUBLICIDAD

Aseguró que la estabilidad lograda es esencial para poder superarse en el mundo del entretenimiento, uno que describe como bien oscuro, duro, dos caras y que juega con tus sentimientos.

“A veces tanto viaje, tanto ‘party’, tanta fama, te ciega de lo que realmente importa, que es el tiempo con tu familia. Como cuando se murió mi madre y mi abuela, yo no tenía hijos todavía, y me sentía vacío. Llegaba de los ‘parties’, tenía de todo, pero no tenía nada porque no tenía con quien disfrutarme mi dinero y mi éxito. Lo que habían eran muchos panas, mucho ‘partiseo’, pero no tenía una familia con quién compartir y disfrutar mi dinero y éxito”, compartió De La Ghetto, quien espera poder cuadrar agenda con Arcángel para juntos irse de gira musical, a petición de sus seguidores.

Como padre de tres hijos y estable, dijo mantenerse recto y enfocado en el negocio. De igual forma, adelantó que será uno de los invitados en el concierto de Jowell y Randy, quienes se presentarán el 1, 2, 3, 4 y 5 de abril de 2022 en el Coliseo de Puerto Rico.

“No quería decirlo, pero vamos para allá, todo el mundo con Bengay en las rodillas, los ‘ice pack’ en la espalda que venimos duros. Son cinco días de perreo intenso”, dijo el cantante, quien también estuvo invitado en el pasado concierto de Zion y Lennox.