La cantante puertorriqueña Francesca Ramírez, conocida en el ambiente artístico como Chesca, presenta su nuevo sencillo, “Como Tú Me Querías Remix”, junto a su compatriota y artista urbano De La Ghetto, tema y video disponibles desde este viernes en todas las plataformas de música digital.

“Gracias a todos los que aportaron su granito de arena para lograr este junte, a mi equipo de trabajo, a Saban Music Group, y en especial a De La Ghetto por creer en este tema. Para mí es un honor haber trabajado esta pieza musical con su gran talento”, señaló Chesca.

“Estoy muy emocionada con todo lo que viene en este 2021, abrir el año con esta colaboración y con dos nominaciones al Premio Lo Nuestro es buen inicio. ¡Venimos con todo!”, destacó.

Dijo que “Como Tú Me Querías Remix” es una canción con sonidos bailables y melodías que trata unir la versatilidad de ambos artistas.

Chesca subrayó que esta colaboración De La Ghetto es una propuesta más innovadora en la que se adentra en el género urbano y que espera atraiga nuevo público.

El sencillo viene acompañado de un video que resume el tema y la química entre ambos artistas.

El video fue filmado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles bajo la dirección de Mimi Labisi, de la casa productora Stellarhead.

“Chesca me trae tantos recuerdos de cuando comencé en la música. Me identificó mucho con su estilo, ella canta en inglés y español. Cuando escuché el tema por primera vez me sorprendí, con la manera que ella domina el palabreo y el ritmo cantando reguetón. Pienso que es una artista completa, con mucho potencial, y algo que la caracteriza es el baile. Es una dura bailando y no todos pueden hacerlo”, comentó por su parte De La Ghetto.

“Personalmente, siempre apoyo el talento femenino. Las mujeres son las dueñas del mundo. Es algo muy importante que me gusta resaltar y más en esta industria”, subrayó.

Recientemente, Chesca fue nominada al Premio Lo Nuestro 2021 en las categorías Artista Revelación Femenina y Colaboración “Crossover” del Año.

Alcanzó el primer puesto en las listas de Billboard de Latin Airplay, Latin Rhythm, y Latin Pop con el sencillo “Te Quiero Baby”, que también cuenta con la colaboración de Pitbull y el legendario Frankie Valli.

Además de su éxito en las mencionadas listas, “Te Quiero Baby” se ha convertido en el éxito internacional con más repercusión en radio hasta el momento, con más de 25,000 emisiones y más de 150 millones de impresiones globales de la audiencia.