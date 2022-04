WASHINGTON D.C.– La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha incorporado a su Registro Nacional de Grabaciones -como un tesoro digno de conservación- la canción “Livin’ la Vida Loca” que interpreta e hizo famosa el artista puertorriqueño Ricky Martin.

“Livin’ la Vida Loca” – del 1999 y escrita por Desmond Child y el boricua Draco Rosa-, es una de 25 grabaciones que forman parte de la clase 2022 que se integran al principal patrimonio de grabaciones de la Biblioteca del Congreso estadounidense.

Foto de archivo de Desmond Child y Ricky Martin trabajando en Miami Beach en la conceptualización de “Livin’ La Vida Loca”. Foto: Jill Kahn (Suministrada)

El grupo de grabaciones exaltadas incluyen los álbumes “Songs in A minor”, que marcó el debut en 2001 de Alicia Keys, “Buena Vista Social Club”, de 1997, de la agrupación cubana del mismo nombre y “Canciones de mi padre”, de Linda Ronstadt (1987).

También se incluyen las canciones “Bohemian Rhapsody” de Queen (1975) y “Don’t Stop Believin” de Journey (1981), de rap, hip hop y R&B.

El grupo de grabaciones reúne, a su vez, sucesos como las transmisiones de la emisora radial pública WNYC el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los mensajes presidenciales de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) y el cuadrangular número 715 del beisbolista afroamericano Hank Aaron, que en 1974 estableció un nuevo récord.

La Biblioteca del Congreso recibió cerca de 1,000 nominaciones para este año.

“El Registro Nacional de Grabaciones refleja la diversidad de músicas y voces que han dado forma a la historia y la cultura de nuestra nación a través del sonido grabado”, indicó la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, quien señaló que ahora el número de títulos en el registro suman 600, de cuatro millones de sonidos que tiene la institución en su colección.

Para Desmond Child, la exaltación de “Livin’ la Vida Loca” al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, la que también coprodujo, “es uno de los grandes honores de la cultura del mundo”.

Draco Rosa y Desmond Child durante la grabación del famoso tema. Foto: Curtis Shaw Child (Suministrada)

Child, de origen cubano, indicó que la canción fue una asignación del entonces promotor de Ricky Martin, Ángelo Medina, después del éxito de la canción de “La Copa de la Vida”, la cual escribió junto a Draco Rosa e Ian Blake, y que fue el himno oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1998.

“Nos demoramos como tres días escribiendo la canción. Querían hacer algo en ‘spanglish’. Tenía que ser en inglés, pero que sonara como si fuera en español. Al final, tuvo tres palabras en español”, dijo Child, al indicar que incorpora elementos de la música urbana, del rock (en el coro), y del ‘rat pack’ que tuvo entre sus protagonistas a Frank Sinatra.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Child sostuvo que “la música es como si fuera la partitura de una película”, pues “todo lo que dice la canción esta reforzada por efectos de sonido, para que fuera muy visual”.

Todo, además, teniendo en cuenta, dijo, que Ricky Martin es el “Elvis (Presley) latino de su tiempo, y un James Bond latino”.

“Fue la primera canción mezclada totalmente de forma digital que llegó al primer lugar de Billboard”, explicó Child.

Foto de archivo de Ricky Martin bailando sobre un auto como parte de su presentación en el estreno de su gira mundial "Livin' La Vida Loca Tour" el 20 de octubre de 1999 en el Miami Arena, en Miami. (AP Photo/Wilfredo Lee) (WILFREDO LEE)

Reacciona Ricky Martin

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, Ricky Martin reaccionó a la noticia del importante reconocimiento a la canción que sin duda catapultó su carrera a nivel mundial.

“No importa cuántos años pasen, la reacción de todes al escuchar ‘Livin’ la Vida Loca’ sigue siendo la misma de hace 23 años atrás cuando la lanzamos. Es una canción muy poderosa que representa la fusión del pop latino. Es un honor ser parte de esta canción que tiene en la historia de la música una página muy importante, ya que fue parte del primer disco grabado en su totalidad de manera digital y de mi primera producción completamente en inglés. Sin duda es un tema para la historia y me siento muy honrado de que sea reconocido”.

Alicia Keys, por su parte, afirmó que algunas de las canciones del álbum “Songs in A minor” - como “Troubles”, “Rock wit U”, “A Woman’s Worth” y “Fallin” – fueron escritas en su adolescencia.

Inicialmente, una casa disquera rechazó la producción, que la cantautora describe como “una fusión de mi formación clásica”, que se mezcla con la música de jazz, R&B e hip hop que escuchaba en su casa o en su vecindario.

“Me siento muy honrada y agradecida de que ‘Songs in A Minor’, el álbum completo, llegue a ser reconocido como un cuerpo de trabajo tan poderoso que será eterna”, señaló Keys, según una declaración que circuló la Biblioteca del Congreso.

Linda Ronstadt, mientras, afirmó que el álbum “Canciones de mi padre” – grabado con cuatro mariachis -, fue un homenaje a su herencia mexicana.

“Siempre pensé que eran canciones de clase mundial. Y pensé que eran canciones en las que la música podía trascender la barrera del idioma”, dijo Ronstadt en torno a una producción que ganó un Grammy, disco doble platino y se convirtió en la grabación en un idioma que no fuera el inglés más vendida en la historia de Estados Unidos.

Las 25 grabaciones exaltadas al Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos son:

1. “Harlem Strut” — James P. Johnson (1921)

2. Todos los mensajes presidenciales de Franklin D. Roosevelt(1933-1945)

3. “Walking the Floor Over You” — Ernest Tubb (1941) (canción)

4. La transmisión radial “On a Note of Triumph” (May 8, 1945)

5. “Jesus Gave Me Water” — The Soul Stirrers (1950) (canción)

6. “Ellington at Newport” — Duke Ellington (1956) (álbum)

7. “We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite” — Max Roach (1960) (album)

8. “The Christmas Song” — Nat King Cole (1961) (canción)

9. “Tonight’s the Night” — The Shirelles (1961) (álbum)

10. “Moon River” — Andy Williams (1962) (single)

11. “In C” — Terry Riley (1968) (álbum)

12. “It’s a Small World” — The Disneyland Boys Choir (1964) (canción)

13. “Reach Out, I’ll Be There” — The Four Tops (1966) (canción)

14. Hank Aaron’s 715th Career Home Run (April 8, 1974)

15. “Bohemian Rhapsody” — Queen (1975) (canción)

16. “Don’t Stop Believin’” — Journey (1981) (canción)

17. “Canciones de Mi Padre” — Linda Ronstadt (1987) (álbum)

18. “Nick of Time” — Bonnie Raitt (1989) (álbum)

19. “The Low End Theory” — A Tribe Called Quest (1991) (álbum)

20. “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” — Wu-Tang Clan (1993) (álbum)

21. “Buena Vista Social Club” (1997) (álbum)

22. “Livin’ La Vida Loca” — Ricky Martin (1999) (canción)

23. “Songs in A Minor” — Alicia Keys (2001) (álbum)

24. La transmisión de la emisora WNYC el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

25. “WTF with Marc Maron” (Invitado: Robin Williams) (April 26, 2010)