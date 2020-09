View this post on Instagram

Así es ella y así nos enseñó a vivir nuestra vida, de forma positiva, viendo la mitad del vaso lleno, siempre llenando nuestro corazón de música, colocando alegría por doquier. Mi santa madre Sonia López se encuentra recuperándose en el hospital y le pedimos a Dios que la llene de salud y a ustedes que sigamos orando para que pronto salga de ahí. Te amo mami.