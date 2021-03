La fiebre de los zapatos deportivos continúa entre los exponentes urbanos. Bad Bunny lanzó este mes su propio diseño de tenis Adidas Originals y esta semana DJ Luian anunció su colaboración con la marca Diadora para el lanzamiento de su línea de tenis.

De esta forma, DJ Luian se une al grupo de estrellas con línea de tenis, como Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin y Wisin y Yandel.

“Me siento súper emocionado al poder decir que tengo una colaboración con una línea de tenis. Es uno de los sueños más grandes en mi vida”, afirmó DJ Luian.

Tenis de DJ Luian

El exponente es seguidor de la World Wrestling Entertainment (WWE) desde niño y coincidió hace tres años con el vicepresidente de FootAction, entablando de inmediato una extraordinaria relación.

“De él no conocer nada sobre mí, empezó a estudiar lo que hago y lo que he hecho en la música. Se convirtió en súper fan y me dijo, ‘tenemos que hacer una colaboración’. ¡Se logró y aquí estamos!’”, expresó el exponente sobre la alianza que concretó con FootAction.

Los modelos Maverick y N 9002 de la marca Diadora son los más famosos, por lo que DJ Luian quiso hacer esa gran colaboración con ambos. “Soy parte de ese diseño y de la idea por completo”, adelantó.

“Me gusta el mundo del entretenimiento y la moda. No es la primera colaboración que tengo con una compañía. Ya había realizado una muy exitosa con los jackets de la WWE… Tengo muchos proyectos también fuera de la música. ¡Este es solo el comienzo!”, puntualizó.

Los modelos Maverick y N 9002 están dsiponibles en las tiendas FootAction y en línea.