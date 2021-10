El productor musical Pedro Torruellas, conocido en el mundo de entretenimiento como DJ Playero reaccionó hoy, viernes, a la demanda que la empresa AOM Music Inc. entabló contra Bad Bunny y otros colegas del género urbano por una supuesta violación de derechos de autor de unos versos utilizadas en el tema “Safaera”.

DJ Playero aclaró en una comunicación en sus redes sociales que la corporación AOM Music, establecida en el estado de Florida, no representa sus obras musicales, no tiene ningún vínculo con la empresa, tampoco tiene “conocimiento alguno de la demanda” y ninguna participación en la disputa legal.

Afirmó que ha sido víctima por más de 15 años de una compañía que se ha lucrado de su trabajo musical.

"He visto como una compañía se ha lucrado de mis producciones por más de 15 años, no así cuando llegó la era digital continúa lucrándose. Lo que acaba de pasar en el día de hoy. Fue la gota que desbordó la copa" una compañía la cual no conozco está demandando a varios colegas del género por una autoría de una de mis pistas o fragmentos de estás creada en los 90′s. YO DJ PLAYERO no estoy firmado con nadie, no conozco esa compañía, no me lucro de nadie y no tengo conocimiento alguno de esa demanda", aseguró DJ Playero en declaraciones escritas, que según él, serán las únicas que haría.

Este medio trató de comunicarse esta semana con DJ Playero, pero no fue posible.

DJ Playero expresó que lo próximo que hará es asesorarse con sus abogados para tomar una acción al respecto, ya que no tiene ningún vínculo personal o profesional con la empresa AOM Music.

La empresa AOM Music alegó en la demanda por violación directa de derechos de autor que el éxito “Safaera” del trapero boricua, supuestamente contiene versos y fragmentos de obras musicales que DJ Playero popularizó en la década de 1990. La demanda fue radicada en el Tribunal Central del Distrito de California.

Los temas que señala la demanda son: “Besa tu cuerpo”, “Cho*&a con bic*&” y “Sigan bailando”, publicados en producciones de Dj Playero que datan de 1992 y 1996.

La demanda se extiende a todas las personas y sellos que trabajaron en el tema incluyendo a los artistas urbanos Tainy,(Marcos Masis), Jowell, (Joel Muñoz), Randy, (Randy Ariel Ortiz) Ñengo Flow, (Edwin Rosa) DJ Urba (Ormani Pérez), Rimas Entertainment, CD Music Group y EMI Blackwood Music, entre otros sellos.

En ese sentido el pionero del reguetón sostuvo que es “de los pocos productores que me orgullezco en silencio de los triunfos y la fama de los artistas que han logrado lo que son actualmente en el género del reguetón. Gracias a los sacrificios que una vez tuvimos que hacer cuando nadie creía en esto, me siento orgulloso que fui parte de abrir las puertas a estos artistas que hoy los conocen mundialmente, un premio que reciban es un premio que yo recibo, una canción que suene en la radio y en el mundo con parte de alguna pista mía es un sentimiento bonito que nadie puede imaginar”.

Explicó, además, que nunca ha sido una persona de escándalos ni controversia por lo que no estaría involucrado en una demanda contra sus colegas del género.

“Dj Playero, no lo conocen por busca pauta, por escándalos o por querer llamar la atención por cualquier cosa. Me distingo por ser una persona seria, responsable, que le da la mano , asesora y comparto mi sabiduría tras bastidores con otros colegas, actualmente colaboró con muchos artistas Internacionales bajo anonimato, trató de mantener un perfil fuera de escándalos para protegerme y proteger a mi familia. Le envío mi respeto a todos los artistas involucrados en esta situación lamentable. Bad Bunny, Jowell y Randy, Rimas y compañeros de Puerto Rico”, añadió el productor musical.

A continuación sus declaraciones completas:

“Fanaticada, Colegas del Género Urbano y Compañeros de la Prensa. Estas serán las únicas expresiones que haré al respecto. Dj Playero, no lo conocen por busca pauta, por escándalos o por querer llamar la atención por cualquier cosa. Me distingo por ser una persona seria, responsable, que le da la mano , asesora y comparto mi sabiduría tras bastidores con otros colegas, actualmente colaboró con muchos artistas Internacionales bajo anonimato, trató de mantener un perfil fuera de escándalos para protegerme y proteger a mi familia. Soy de los pocos productores que me orgullezco en silencio de los triunfos y la fama de los artistas que han logrado lo que son actualmente en el género del Regueton, Gracias a los sacrificios que una vez tuvimos que hacer cuando nadie creía en esto, me siento orgulloso que fui parte de abrir las puertas a estos artistas que hoy los conocen mundialmente, un premio que reciban es un premio que yo recibo, una canción que suene en la radio y en el mundo con parte de alguna pista mía es un sentimiento bonito que nadie puede imaginar. Hoy mi familia y yo nos encontramos con unos titulares en la prensa nos encontramos con insultos en las redes sociales que nos han dejado sorprendidos.

Llevo muchos años callado, aguantando injusticias y soportando cosas que jamás se puede imaginar un fanático. He visto como una compañía se ha lucrado de mis producciones por más de 15 años, no así cuando llegó la era digital continua lucrándose. Lo que acaba de pasar en el día de hoy " Fue la gota que desbordó la copa” una compañía la cual no conozco está demandando a varios colegas del género por una autoría de una de mis pistas o fragmentos de estás creada en los 90′s. YO DJ PLAYERO no estoy firmado con nadie, no conozco esa compañía, no me lucro de nadie y no tengo conocimiento alguno de esa demanda.

Le agradezco que me den el espacio para asesorarme con mis abogados y poder tomar acción al respecto.

De corazón agradezco todos sus mensajes de apoyo , le envío mi respeto a todos los artistas involucrados en esta situación lamentable. @badbunnypr @rimas @jowellgram @jowellyrandy @randynotagram y compañeros 🇵🇷 su amigo de siempre DJ Playero”.