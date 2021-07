Domingo Quiñones invita a no rendirse con el sencillo “En el mismo barco”.

El cantautor Domingo Quiñones siente la gran motivación de invitar a no rendirse a través del sencillo En el mismo barco, que contempla lanzar en agosto y que cuenta con las colaboraciones del trompetista y arreglista musical Luis “Perico” Ortiz, y los cantantes Gilberto Santa Rosa, Luisito Carrión y Carlos García.

“Estamos en el mismo barco, pero remando y remando juntos vamos a llegar”, resaltó el también actor durante una pausa de las grabaciones del vídeo musical que acompañará la canción. “Es una voz de alerta en las redes, con una frase que se usa mucho”, añadió el artista sobre el tema que nació en la pandemia, y para el que se quiso acompañar de veteranos que no solo admira, sino al que también lo une una amistad.

“Me dije ‘voy a llamar a las personas claves de la industria, no a los que simplemente están en la industria por el hecho de cuánto pagan, las personas que tienen credibilidad, que tienen fundamento y que sobre eso han edificado carreras y han sido ejemplo para otros’. Uno de los primeros en los que pensé fue en Luis ‘Perico’ Ortiz”, dijo durante la entrevista delante del también compositor, a quien considera un maestro. “Yo cantaba con otras orquestas, pero fue la persona que me dio la primera oportunidad para cantar en una orquesta profesional”, reveló, y añadió que se trataba de un sueño desde sus 14 años.

Por su parte, el trompetista manifestó su complacencia por formar parte del proyecto para quien siente una gran admiración.

“Muy contento, muy agradecido del espacio que me está dando Domingo de su proyecto”, afirmó. “Me motivó la amistad. Aquí no se midió otra cosa que no sea servir a un amigo cuando toca a la puerta”, dijo, e hizo referencia al agradecimiento que experimenta por el sentir de Quiñones respecto a la relación personal y musical de varias décadas.

“Son estas dádivas que Dios nos da de que hemos plantado buenas semillas. Ya con la sabiduría de los años, cumplo ya 61 años en la música, desde los 10 años soy músico, y me siento muy orgulloso de su historia”.

A su vez, Quiñones reveló la conexión con Santa Rosa, Carrión y García, de quienes resaltó su sencillez. “Más que por su nombre, son conocidos por su don de gente, y el don de gente es lo que se ha perdido hoy día, y dentro de este barco hay de más”, dijo al hacer referencia al título.

A través del video musical proyecta complementar el mensaje de cuánto vale la pena insistir para lograr una meta.

“Es la realidad de lo que uno suele vivir en una tormenta, que después llega la calma. La realidad de lo que se disfruta llegar y abrazar a los seres que tú quieres”.

Cerrará un ciclo

A la par con el álbum que incluirá el sencillo “En el mismo barco”, el exponente tropical trabaja una producción discográfica de música sacra.

“Es un ciclo que se está cerrando con algo bonito”, dijo. “Estoy grabando un disco paralelamente con este, de música cristocéntrica. Quiero cumplir con un llamado que llevo muchos años escuchando y postergándolo. Quiero cumplir con esa parte que es más importante que nada”, reveló, y fue enfático en cuánta ilusión le hace lograrlo.

“Me llena más que nada en la vida porque estoy haciendo algo que no va en contra del sistema, del negocio, sino que me puedo convertir en una herramienta mucho más factible y mucho más útil. Un elemento de mucho más poder porque puedo contar cosas sin ningún tapujo ni tabú”, sostuvo el artista, quien repasó que se convirtió al cristianismo en 1989.