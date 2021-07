Junto a su inseparable compañera la trompeta y toda una filosofía de lo que este instrumento significa en su vida, el productor, arreglista, compositor y trompetista Luis “Perico” Ortiz comunica lo feliz y entusiasmado que encuentra es esta etapa de su vida.

Luego de haber tomado una pausa, alejado de la tarima por unos 12 años mientras se dedicaba a la pedagogía y a producir, el músico regresa al estudio de grabación para poner todo su empeño en lo que posiblemente sea su último trabajo discográfico.

“Hace año y medio tomé la decisión de entrar nuevamente al ruedo presencial como artista e inmediatamente vinieron ideas y conceptos, y entre éstos recordé ese gran trabajo que hice como artista independiente y productor, llamado ‘Entre Amigos’”, dijo el músico al revelar que este interés fue inspirado en sus fanáticos que les expresaban su anhelo de volver a sentirle a través de su trompeta.

En aquel momento, gozó de la compañía y talento de Roberto Lugo, Rafael Ithier, el Conjunto Quisqueya y Rubén Blades. Ahora, le dará continuidad a aquel icónico disco, que fue grabado en 1983, con su nuevo proyecto “Sigo entre amigos”, pero con la sabiduría de sus 61 años en la industria musical, en la que enfatiza que todavía sigue con amigos, a quienes conserva por más de cuatro décadas.

Luis “Perico” hará el gran junte de amigos con los cantantes Domingo Quiñones, Milly Quezada y Tony Vega, con quienes a través de la producción “Sigo entre amigos” quiere dar testimonio de lo linda que es la amistad y de lo que es no dar por hecho la amistad de nadie.

Cuando a Luis “Perico” se le preguntó qué cualidades debía tener esos amigos para que fueran parte de este proyecto, el maestro de la trompeta respondió: “Primero, el compromiso con la música, más allá que con Luis. Segundo, yo sentir que había una sinceridad en querer ser parte, de estar al lado mío como director, como productor, como ente hacedor, que tengan fe. Hay una conexión, no es que nos encontramos. Esto no es negocio, esto va más allá de eso, es el estar juntos en este proyecto tan maravilloso”, indicó mientras agradece el apoyo, el cariño y la confianza que ha recibido del público como ícono de la salsa y por permitirle compartir su talento.

Con solo marcarles en el teléfono para anunciarles sus planes, cuenta que Domingo, Milly y Tony apenas lo dejaron terminar, y todos concluyeron: “Dime cuándo y dónde me quieres, yo voy a estar por ti”.

“Como he tenido la oportunidad de producirlos en el pasado, los conozco muy bien por un lado. Por el otro, esa experiencia vivida de más de 30 años, pues me dio el pie forzado para escribir y todo tiene un enlace, una continuidad que tiene que ver con la amistad”, explicó acerca de los nueve temas que componen el disco, que será lanzado en septiembre próximo.

De estos, según explica, seis de ellos son a ritmo de salsa con orquesta, con el sonido distintivo de “Perico”, los otros tres temas son también de salsa pero bajo el concepto de “big band”. Uno de ellos está inspirado en el Palladium y a la época del mambo, otro es un tributo a los Mambo Kings, y el tercero es un “medley” sobre el bolero “Tres Palabras” y “Soñando Contigo”, de Bobby Capó.

El tema “Sigo Entre Amigos” será el corte promocional con el cual Luis “Perico” estará acompañado de las voces de Milly, Tony y Domingo, quienes también por separado vocalizarán un tema compuesto por el trompetista.

Este proyecto no termina en el estudio de grabación, sino que dará paso a un concierto virtual que contemplan realizar en octubre y se preparan para principios del próximo año llevar en una gira mundial de conciertos presenciales que arrancaría en Puerto Rico, para seguir por Estados Unidos, y otros países de Suramérica, Centroamérica y Europa.

“Yo quiero llegar a todos estos sitios, hay un interés serio de llevar esto. Esto se convierte en un evento, esto no es un concierto más o un evento de discoteca. Es un evento en el que la gente, por ejemplo, van a querer ver a Perico, van a querer ver a Milly con Perico haciendo salsa, y a Perico haciendo con ella ‘La Guacherna’, o sea, es un evento maravilloso”, dijo el músico de 72 años.

Mientras indica que posiblemente este sea su último trabajo discográfico, Perico aclara que no significa que se retire de la música, sino que quisiera darle paso a un proyecto de vida que tiene pendiente y que está relacionado con la pedagogía y con instituciones universitarias en Puerto Rico.

Luis "Perico" Ortiz conversa en exclusiva sobre su proyecto musical "Sigo entre amigos", para el cual invitó a los cantantes Milly Quezada y Tony Vega, Domingo Quiñones.

“Con este disco cierro mi círculo, si Dios lo dispone. Es lo que tengo en mi corazón, de hacer esto con mis amigos y con un equipo de músicos excepcional, que incluye a Humberto Ramírez, Charlie Sepúlveda y Néstor Torres, entre otros, una serie de músicos de primer orden que están junto conmigo en la grabación”, concluyó.

Milly Quezada: salsera de corazón

La conocen como “la reina del merengue”, pero muy poca gente sabe que la cantante dominicana Milly Quezada es salsera “underground”, que vive la salsa y que realmente le hubiese gustado trascender en este género musical.

Sin embargo, ese deseo de hacer salsa se le dio de la mano de Luis “Perico” Ortiz, quien le produjo el disco “No te puedo tener” en este género que, según manifiesta, sigue siendo emblemático y especial en su carrera con 34 discos y que le creó una base de fanaticada salsera.

El tema homónimo que le compuso Luis “Perico” en aquel momento tendrá la continuación en el disco “Entre Amigos” con el tema “Solo Tuya Seré”.

“Treintipico años después Luis Perico me llama para decirme tengo la parte dos de “No te pudo tener”. Fuera de ahí me puse mala, se armó la gritería y el entusiasmo. De verdad es que estoy muy feliz de poder estar dentro de un selecto grupo de amigos de este género de la salsa, el jazz y los ritmos afroantillanos, de este boricua de pura cepa. Me siento muy afortunada”, dijo la cantante, quien también se encuentra en Puerto Rico para presentarse en tres fiestas privadas.

Este tema lo describe como mágico. “Esta canción al responder a “No te puedo tener” es como una novela, con un arreglo musical magistral, como nadie”, expresó la vocalista al compartir la misma ilusión de presentarse junto a sus colegas en concierto, y resaltar la admiración mutua que existe, que no se ha roto a través de los años.

“Le daremos rienda suelta a lo que hemos vivido a través de tantos años, él en su carrera, yo en la mía y los demás artistas, cada quien con su trayectoria, pero en un encuentro donde Luis nunca se desconecta. Va a ser una producción sumamente interesante, para la gente que quiere vivir la música, pero también ver la historia, la manera en cómo nos fuimos entrelazando a través de los años”, añadió Quezada, quien actualmente funge como una de las juezas del programa televisivo “The Voice Dominicana”, que se transmite en su tierra natal, junto a Juan Magán, Nacho y Musicólogo, en el que permanecerá hasta octubre.

En la pandemia, Milly pudo grabar su disco número 35 que lanzará al mercado en noviembre próximo.

Domingo Quiñones: Regresa a trabajar con quien llegó a ver como un padre

El cantante salsero Domingo Quiñones siempre tuvo el sueño de trabajar con la orquesta de Luis “Perico” Ortiz. Siendo un jovencito, se fue a vivir a Nueva York y desde allí lo logró. Hoy vive esa misma sensación, con la emoción de lo que significa estar al lado de la persona que verdaderamente lo dio a conocer, “desde que era un chamaquito”.

“Cuando me llama esta vez sentí lo mismo, la sensación de cuando yo entré a la orquesta de Luis ’Perico’ Ortiz, que se convirtió en un sueño hecho realidad. Siempre dije de pequeño que quería trabajar con su orquesta y cuando eso se materializó me sentí realizado. Luego que grabo varios discos con él, la amistad fue más allá de la música, tan y tan más allá que ‘Perico’ llegó a ser como un padre para mí”, reveló el sonero, quien con el pasar de los años ha visto transformada esa relación en una de hermandad.

Los temas “Como decirte que no, si sí” y “De mí para ti” se escucharán en la voz de Quiñones como parte de este disco.

Mientras en solitario tenía planificado trabajar en dos discos, uno secular y otro de alabanza y adoración, estos proyectos tomaron un segundo lugar al enterarse que formaría parte de “Sigo entre amigos”.

El artista explicó que aprovechó la pandemia para estudiar en línea y culminar un bachillerato en psicología que había dejado inconcluso, completó estudios en Consejería en Adicciones Nivel 2 y se hizo capellán federal.

El también actor, que ya ha realizado 11 películas latinas y 4 a nivel de Hollywood, reveló que tiene dos pelícuas pendientes, de las que aún no puede revelar más información. Sin embargo, adelantó que una se va a filmar entre Colombia, Miami y Puerto Rico, y la otra entre Nueva York y Puerto Rico.

Tony Vega: “De nuevo en la calle”

Aunque para el junte que se dio para “Sigo entre amigos”, que El Nuevo Día pudo presenciar, el cantante salsero Tony Vega no pudo estar presente, el día anterior había estado en companía del trompetista, productor, arreglista y compositor.

Ya recuperado de salud, aseguró estar muy contento con este junte que tiene en común la pasión por la música. “Si él está feliz, más feliz estoy yo de estar aquí, ‘seguimos entre amigos’”, expresó en referencia a la felicidad que siente el maestro trompetista.

Para este disco, el vocalista grabó “Detente”, un tema de reflexión que trata sobre el libre albedrío y las consecuencias de las acciones.

“El maestro Luis ’Perico’ Ortiz, de nuevo en la calle con todos los hierros”, concluyó en su mensaje el cantante, quien ya se encuentra recuperado al haber sufrido unos percances de salud en mayo de 2020, cuando fue sometido de emergencia a una intervención quirúrgica en el corazón.