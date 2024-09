Don Omar lleva su reguetón a Boston después de 10 años: “¡Valió la espera!”

Actualmente, el exponente urbano boricua, Don Omar , recorre Estados Unidos con su gira “Back To Reggaetón” . De hecho, el pasado mes de abrir, el intérprete de “Salió el sol” agregó 18 fechas a la serie de conciertos producida por CMN, que comenzó en marzo.

“Qué espectáculo. Bailarines, luces , el ‘show’ completo, el ‘flow’ de Don Omar, todo muy chévere. ‘Amazing’ (fastánstico)”, “Aún no lo supero, estuvo demasiado con exagerado. Eres grande” y “La matrícula completa”, fueron tres de las reacciones.

Recientemente, en entrevista con Us Weekly en Español, Don Omar hizo referencia al momento que vive: “Las situaciones que pasé no cambiaron mi forma de ser sino mi forma de reaccionar ante las situaciones. Sonará loco, pero es de las mejores cosas que me han pasado”.