Mira la forma en la que Don Omar le da la bienvenida a septiembre

Contagiado con el trend de Instagram de “Septiembre con ‘S’ de...”, el artista agregó los versos de “Salió a la disco a bailar una diva virtual” (Virtual diva), “Salí con tu mujer” (Ella y yo), “¿Será que se buscó a otro?” (No sé de ella (My space), “Salte que va pasando mi combo” (Conteo), “Se dice que se te ha visto por la calle vagando” (Pobre diabla), “Salió el sol”, y “Sácala, dale úsala, no le tengas miedo” (Sácala), fueron solo algunas de sus recomendaciones.