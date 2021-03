Desde sus inicios en 2004, el grupo pop mexicano RBD se caracterizó por la unidad de sus integrantes Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Dulce María. Sin embargo, según confirmó la última en entrevista con el programa de espectáculos mexicano “De primera mano”, el vínculo que los unía ha desaparecido.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, les mandé un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó”, expresó con decepción y tristeza tras ser abordada sobre el concierto virtual y homenaje al grupo que RBD realizó en diciembre.

Dulce, quien recientemente se convirtió en madre, expresó en la entrevista que esperaba un poco más de comprensión y compañerismo por el momento tan especial que estaba viviendo a nivel personal. Pero no fue así. “Yo también esperaba este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo”, describió.

La cantante continuó expresando que no se arrepentía de no haber formado parte de “Ser o Parecer” de RBD, esto debido no quería exponerse a un posible contagio con COVID-19.

“No, definitivamente no, ves que justo era mi miedo, me costó mucho trabajo decir que no por mi embarazo, por la pandemia y ves que Anahí se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, admitió la intérprete de 35 años.

A partir de entonces no han vuelto a tener comunicación. “Ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, reafirmó apenada.

En la actualidad, la mexicana se encuentra enfocada en su faceta como cantante con el lanzamiento de su nuevo tema musical “Nunca” que ya está disponible en las plataformas digitales.

Según El Universal, el nuevo tema musical de Dulce María forma parte de un álbum discográfico que tiene previsto tener listo en el primer semestre de este año. Sin embargo, la cantante no ha profundizado en detalles al respecto.