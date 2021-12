El legendario pianista Eddie Palmieri forma parte de un grupo selecto de músicos que se dieron a conocer en la década de 1960 y 1970 dentro de los sonidos tropicales y que, a pesar de haber nacido en Estados Unidos de padres puertorriqueños, no solo rompieron con el molde lo que se escuchaba en esos momentos, sino que enarbolaron la bandera de Puerto Rico en todos los rincones del planeta tierra. Tan reciente como el fin de semana pasada, Palmieri fue incluido entre las leyendas de la música puertorriqueña en el emotivo vídeo que sirvió como apertura del concierto de Bad Bunny “P Fkn R”, celebrado en el Estadio Hiram Bithorn.

“Le doy las gracias a Bad Bunny por el gesto y por incluirme en el vídeo. Es un orgullo para mí ser considerado entre tantas luminarias en de la isla. Lo aprecio desde mi alma. Verdaderamente espero que todo le siga yendo bien en su carrera y en su vida”, indicó el músico, no sin antes hacerle una invitación pública al exponente de música urbana para grabar juntos un tema de su autoría. “A ver si nos encontramos algún día para grabar algo juntos. Tengo un número que se llama ‘Condiciones que existen’, que lo grabé en el 1974 en el disco ‘Sentido’, donde incluí los temas ‘Puerto Rico’ y ‘Adoración’, que se lo ofrezco a Bad Bunny para grabarlo, ya que sería un palo”.

Concierto en Puerto Rico

Aquellos que quieran disfrutar del talento creativo, la energía y la buena música que ha creado este músico a través de su larga carrera, pueden ser parte del espectáculo “Eddie Palmieri and Friends”, el próximo sábado, 18 de diciembre a las 8:00 p.m., en el Anfiteatro Tito Puente, en San Juan, que además de celebrar la trayectoria musical de esta súper estrella de la música tropical, tendrá un significado muy especial para el músico conocido como “El Rompeteclas”.

Justo tres días antes de celebrarse el concierto, Palmieri celebrará sus 85 años de vida, por lo que este espectáculo también lo considera como una celebración de cumpleaños. “No hay mejor manera para mí, que celebrar mi cumpleaños en el lugar donde nacieron mis padres, mi suegro y mi esposa”, expresó el pianista en una entrevista telefónica realizada desde su residencia en Hackensack, en Nueva Jersey. “Además de eso, para mí va a ser tremendo orgullo el poder tocarle a los fanáticos puertorriqueños que sé que van a llenar la casa, razón por la cual desde ya me siento bien contento espiritualmente”.

Durante la velada, el arreglista musical asegura que el público verá un gran espectáculo donde podrán cantar y bailar canciones clásicas que encabezaron las listas de éxitos a nivel mundial y que, a su vez, lograron premiaciones destacadas. En el espectáculo, el pianista compartirá tarima con grandes amigos y artistas como Charlie Sepúlveda, el grupo Batacumbele fundado por el fenecido Ángel “Cachete”, Arlene González y Michael Stuart, entre otros.

“Vamos a empezar con música de latin jazz, donde inicialmente estará tres metales con el trompetista Brian Lynch, el saxofonista Louis Fouché, quien es familia mía, y quien forma parte de la orquesta del Stephen Colbert Show, así como el trombonista Jimmy Bosch”, explicó Palmieri. “Ese primer tema ‘Novel Cruise’ dará paso a las participaciones de Hermán Oliver y Charlie Sepúlveda. De ahí, el ritmo del espectáculo pasará directamente a música afrocaribeña, utilizando cinco metales”.

Más adelante subirá a escena la novel cantante Arlene González, quien interpretará el tema “Para que sepan quién soy yo”, de la autoría de Palmieri. “Este tema es como una explicación de lo es la música afrocaribeña, pero con ritmo y un sabor espectacular. Si hay algo de lo que estoy seguro, es que yo nací para poner a la gente a bailar y yo se poner a la gente a bailar. Y eso es algo verá el público en este tema”, mencionó el ganador de ocho premios Grammy. De hecho, Palmieri fue el primer músico latino en ganar un Grammy en 1975.

Por otro lado, el salsero Michael Stuart acompañará a la orquesta para interpretar uno de sus temas y, según Palmieri podría ser acompañado por los cantantes Víctor Manuelle y Gilberto Santa Rosa, aunque todavía estos están por confirmar su asistencia.

Energía envidiable

A su edad, Palmieri tiene una energía y vitalidad envidiable, que se lo achaca a una estricta dieta japonesa de arroz integral, unos suplementos vitamínicos, la práctica de yoga y el tomar, de vez en cuando, coquito puertorriqueño. “Algunas de estas prácticas las aprendí de mi suegra, que era muy espiritual. Pero siempre recuerdo un dicho del maestro Vicentico Valdés cuando yo empecé con a tocar en su orquesta en el 1956. Él me dijo ‘recuérdate de esto Eddie: es un peligro estar vivo, pero muerto no se puede vivir’”, explicó entre risas la razón por la cual el músico cuida su salud.

Actualmente, el pianista está enfocado en la producción del álbum de música tropical de la cantante Arlene González, quien participará del concierto. La manera en que Palmieri conoció a González fue sumamente curiosa, ya que la joven boricua tenía como objetivo conocer al pianista porque lo admiraba como artista y buscaba una oportunidad como cantante. Fue así como González compró su boleto para asistir al Día Nacional de la Zalsa, de hace unos años atrás, y luego de eso llegó hasta el Hotel San Juan en donde logró conocer al artista. En ese momento, la joven le pidió la oportunidad a Palmieri de cantarle en medio del lobby ante un grupo de personas. Una vez terminada, el compositor quedó super sorprendido con su talento, a tal punto que decidió producirle un álbum.

Próximos pasos

El próximo año, Palmieri quisiera trabajar en un álbum continuación de su clásico “Harlem River Drive” que grabó en 1971 y que se convirtió en un canto de protestas ante la pobreza y la inequidad que había en ciertos barrios en Nueva York a principios de la década de 1970, además de crear otros proyectos de jazz latino.

“Pero de lo que estoy seguro es que en algún momento voy a componer y grabar mi ‘Requiem’, como Mozart, mi canción final, que se llamará “Soy el rumbero del piano”, mencionó entre bromas el músico para hablar de lo que sería su inevitable muerte. “Pero siempre me viene a la mente una grabación del velorio de uno de los integrantes del Trío Matamoros de Cuba, donde la viuda dice a la cámara ‘¿La muerte? la muerte va contigo todo el día. Tú te levantas todos los días y la muerte está ahí, al mediodía y en la noche’. Pero yo me aprendí un son que dice: ‘La muerte me viene buscando para llevarme para el cementerio, pero cuando me vio tan serio, me dijo que estaba jugando’”, concluyó entre risas este irrepetible artista.