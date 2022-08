La vasta preparación académica del multiinstrumentista Edgar Abraham lo ha llevado no solo a amar la música, sino que la pasión que siente por esta lo ha motivado a explorar otras vertientes, más allá de lo sinfónico y del jazz, para fusionar ritmos.

Así lo hizo con el arreglo sinfónico del tema “Hijos del Cañaveral”, que interpretó René Pérez en el 2017 para la presentación de los Premios Latin Grammy, que abrió la puerta para que hoy pueda disfrutar de la creación de la Orquesta Sinfónica Urbana (OSU). Su experiencia con la agrupación Calle 13 fue vital en su desarrollo porque, precisamente, le permitió integrar sus conocimientos de música sinfónica en sus piezas.

Al también compositor y arreglista le consta el impacto que tiene la música en la vida y en la formación de los jóvenes, por eso quiso crear esta orquesta con el propósito de presentar la música urbana de una manera diferente: desde una sonoridad propia de las partituras sinfónicas.

“Diariamente veo jóvenes que se dedican a la música y trabajan asiduamente por ello y, por otro lado, me he dado cuenta de la necesidad de educación musical en los jóvenes. Ante esto, me dije, ‘ya que los jóvenes tienen conocimiento de lo que es la música popular, porque es lo que escuchan de manera inmediata. Entonces ¿por qué no colocarla en un nivel sinfónico para que también tengan la experiencia de apreciar instrumentos musicales que quizás nunca han visto? El hecho de que tengan una exposición con la música que ellos conocen, da alas a que la educación musical quizás toque la vida de uno de esos niños y jóvenes, así como el público en general”, señaló el también maestro de la Escuela Especializada en Bellas Artes Pablo Casals y profesor de saxofón clásico del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

La Orquesta Sinfónica Urbana debutará por primera vez este sábado, 27 de agosto, como parte de los eventos del primer aniversario de Distrito T- Mobile, en la Plaza Popular. Para Edgar Abraham, la exposición que les permite esta presentación es una gran oportunidad para que el público de todas las edades conozca algo nuevo y para que los jóvenes también tengan otras opciones de conocer poco a poco.

“Es una manera también de educar y de transmitir un conocimiento de manera natural, que sea algo espontáneo, para que ellos puedan disfrutar una alternativa musical con instrumento sinfónico. Va a ser un sonido bien fogoso”, agregó el compositor y arreglista, quien además ha tenido la oportunidad de ver la música popular en el jazz, la rumba, el guaguancó y el son.

La OSU cuenta con 30 músicos, una mezcla de profesionales con mucha experiencia junto con talento joven, que se distribuyen en secciones de cuerdas, vientos metales, vientos madera, percusión y varios cantantes, quienes interpretarán canciones del género urbano y popular, integrando las diversas corrientes musicales con arreglos sinfónicos creados por Edgar Abraham. El artista, además de dirigir participará en algunos temas tocando saxofón y clarinete.

“El grupo de músicos en cuanto a edad es bien variado. Algunos han tocado ya con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la cual respeto muchísimo, pero este formato permite espacio para todos; para músicos talentosos que quieran aportar a un movimiento de música que abra la puerta a la sociedad, a la gente. Todos tuvieron la misma apertura, porque obviamente son músicos bien preparados, son músicos que han tenido estudios formales. Les encantó la idea, les hablé del concierto y rápido todo el mundo dijo que sí”, señaló acerca de la buena recepción que tuvieron los músicos que integran la OSU.

Además de que estrenarán un tema original que compuso Edgar Abraham, que sirve como introducción y tema de la OSU, el espectáculo constará de un repertorio de 15 temas, que incluye el merengue “Después de la Playa” de Bad Bunny, “Atrévete, te,te” de Calle 13, así como los éxitos “Pepas” de Farruko; “Despacito” de Luis Fonsi; “Calma” de Pedro Capó; “Bomba para afincar” de Vico C y “Vivir la vida” de Marc Anthony, entre otros temas. Entre los cantantes se destacan Mahya Veray, Manny Collazo, Isaías Sánchez, Ilen Candelario y Antoinette Rodríguez.

“El género urbano tiene muchas caras, tiene muchas formas de expresarse, pero lo vamos a hacer siempre sin perder la esencia, la calidad de la buena música, porque parte de la premisa de esto es también que podamos hacer música urbana, pero con buenos músicos, buenos arreglos y un grupo de artistas que lo van a dar todo esa noche”, explicó el ganador de tres Latin Grammy como productor y arreglista de la banda urbana Calle 13.

Además de exponer el talento de estos músicos y de los arreglos musicales de Edgar Abraham con este nuevo concepto, que demuestra que sí se puede hacer música clásica con R&B, con lo urbano y múltiples géneros musicales, el director menciona que también ayudará a poner a la OSU en el escenario de la escena urbana.

“Me siento honrado por la oportunidad ofrecida por el Distrito T-Mobile que me ha abierto las puertas para hacer este tipo de ejecución, con unos grandes esfuerzos que se han hecho, para unir este talento en la Plaza Popular. Yo estoy agradecido y honrado de pertenecer a esto. Además de que por ese escenario ha pasado mucho talento, en su máxima expresión”, resaltó el músico, quien se dispone a lanzar una producción musical el próximo mes de octubre.

Aunque aún está trabajando en el título del disco, ya en las próximas semanas podrá ver el resultado de un esfuerzo de dos años. “Lo grabamos en el estudio de nosotros, en Sangre Fría, que es de un sonido bien cristalino, por lo que ha tenido buena fidelidad. Hemos llamado también a músicos de Nueva York que vinieron al estudio a grabar”, dijo el saxofonista acerca de la producción, dirigida por la línea del jazz latino con la música autóctona puertorriqueña, incluyendo el flamenco, bolero, filin y la rumba.