La cantante Ednita Nazario confesó estar ansiosa y nerviosa por realizar su primer concierto virtual sin la retroalimentación del público, pero a su vez afirmó tener la misma locura de amor y pasión que irradia sobre el escenario.

La “Diva de Ponce” se prepara para su espectáculo “Ednita live” el 15 de agosto a las 8:00 p.m. desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico a través de la plataforma Spyntyx.com. La vocalista admitió hoy en un encuentro virtual con los medios de comunicación estar llena de nervios al realizar un formato en vivo sin poder interactuar con la audiencia y sin tener una respuesta inmediata que apruebe o desapruebe su actuación.

En su caso sería la primera vez que entregue su alma y talento en un teatro sin escuchar los aplausos ni las famosas frases de amor que le profesa el público en sus emotivos conciertos. Sin embargo, esto no significa que faltará energía en la velada musical. Al contrario. La cantante procurará, como de costumbre, un derroche de pasión en el escenario.

“He hablado con otros colegas que lo han hecho y me han dicho que es una sensación extraña, que las primeras canciones uno se siente un poco perdido, pero que después uno cae en tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer trabajos sin público en videos o televisión… eso es un lenguaje que conocemos. Pero el contexto de estar en un teatro con los músicos cantando en vivo, sin tener una respuesta y no tener hacia donde direccional porque vas a ver las butacas vacías. Eso es nuevo y diferente. No voy a negar que estoy ansiosa porque no sé que esperar, pero lo que estoy haciendo es visualizar que al otro lado va a ver gente disfrutándolo. No sé cómo me voy a sentir, pero voy con mucho entusiasmo y energía”, explicó la artista que ha pasado la pandemia de COVID-19 en su hogar en Puerto Rico en medio de conversaciones con buenos amigos, valorando el tiempo de familia, manifestando sentimientos de tristeza y alegría, y trabajando en el nuevo sencillo que estrena este viernes, 7 de agosto, titulado “La más loca, la más bella”.

Ednita retoma con el nuevo tema su estilo de cantarle al amor a través de una historia sensual cargada de sexualidad y pasión. La letra y composición del cantautor Manolo Ramos explora la atracción física de una pareja en un encuentro sexual que en voz de Ednita le permite que la nombren la “portavoz de esas emociones”. Y es que la artista reconoció que aunque en su repertorio hay un caudal de estilos de canciones que van desde la romántica hasta la poética, según dijo, sus seguidores prefieren las interpretaciones llenas de picardía, de empoderamiento de la mujer e inspiradas en la sexualidad.

La intérprete explicó que se trata de una canción muy fuerte, pero “a la misma vez bonita”, ya que aborda la “locura del amor”.

“La atracción física que hay entre dos seres humanos es maravillosa. Se le da protagonismo a la atracción física y se celebra ese encuentro físico. En una pareja es muy importante la comunicación física y la libertad de expresarse y comunicarse libremente. El amor es una locura maravillosa que nos hace vibrar, sentir y la pasión es parte de esa expresión. El amor físico es parte de esa expresión de pareja. La letra es fuerte, pero todos tenemos un grado de locura y todas desde el punto de vista de la mujer, tenemos un poco de locura y todas somos las más bellas”, precisó la vocalista de “Quiero que me hagas el amor”.

El video del nuevo tema se grabó bajo la dirección del venezolano Pablo Croce, quien en el pasado ha traducido las canciones de Ednita en historias intensas a través de un proyecto audiovisual.

El video grabado con los protocolos de seguridad sanitaria y distanciamiento físico, también refleja cómo se vive en la actualidad en la que los besos y abrazos son limitados. En una escena se proyecta el deseo ardiente de la pareja, mientras se besan a través de un plástico como filtro. La cantante reveló que grabar el proyecto fue de disfrute total y de risas.

Sobre el concierto que tiene pautado para el Coca-Cola Music Hall en El Distrito, que sería el espectáculo inaugural, sostuvo que fue aplazado hasta nuevo aviso.

Ednita al igual que otros artistas están a la espera de ver cómo y cuándo se podrá reanudar la oferta musical presencial en la isla y otras partes del mundo ante el repunte de contagios de coronavirus.

La vocalista vislumbra que pocas salas en la isla puedan abrir manteniendo el debido distanciamiento social. En ese sentido, dijo que una posible alternativa es que de un mismo show se hagan más funciones.

Votará en las primarias

La cantante, que fue parte de las manifestaciones del Verano del 19, reconoció que los procesos de primaras y elecciones que se realizarán este año validan el vivir en una democracia por lo que entiende imperativo la participación de las personas.

“Siempre he pensado que la democracia es un privilegio y trae consigo la responsabilidad de la participación. La analogía que siempre uso es que la democracia es un deporte participativo y no de espectadores. Necesitamos estar al tanto de lo que está pasando. La política y la politiquería son cosas distintas. Tenemos que informarnos y participar porque Puerto Rico necesita gente comprometida para seguir hacia adelante. En todos los partidos hay gente comprometida y capacitada. Está en nosotros informarnos sobre cuáles son las ideas y plataformas que traen. Lo más importantes es votar. Participar de las elecciones y de las primarias si es posible. Escoger la gente con cuidado para poder tener el Puerto Rico que merecemos”, afirmó la artista.

Sin endosar públicamente ningún candidato político la cantante aseguró que este próximo domingo va a ir a votar en las primarias.