La cantante Ednita Nazario se plantea las mismas preguntas que hoy muchas mujeres nos hacemos al conocer el nombre de otra víctima de feminicidio en Puerto Rico. ¿Cómo un hombre cree que una mujer es su propiedad?, ¿Por qué el ser humano asume el derecho de acabar con la vida de otras personas? y ¿Por qué no se puede entender y respetar que una relación sentimental terminó? Estas son solo algunas de las preguntas que el país se hace al sumarse el asesinato de una mujer por violencia machista.

En la isla y según datos del Observatorio de Equidad de Género, en lo que va del 2022, hasta el pasado domingo se habían reportado 59 feminicidios. Esta mañana se sumaron dos nuevos asesinatos a mujeres, uno de ellos podría clasificarse como feminicidio y transfeminicidio.

De esos, 14 son clasificados como feminicidios íntimos, que son aquellos asesinatos de mujeres a manos de personas con las que sostuvieron una relación de pareja. Estas estadísticas provocan frustración, ira, impotencia, consternación y desasosiego que al preguntarle a la artista, resultan ser sentimientos y emociones colectivas en el país.

“Al igual que muchas mujeres siento mucha frustración, porque a estas alturas del siglo 21 nosotros tendríamos que haber pasado esa página. La violencia siempre va a existir, pero por qué este problema no se ataca seriamente y no solo en el castigo de estos seres despreciables que acaban con la vida de una mujer. Me refiero a la educación desde el principio. Esto tiene que estar en el currículo de las escuelas para enseñar desde pequeños a los seres humanos a comunicarse, a diferir y a respetar por encima de todo la voluntad”, afirmó la artista que ha alzado su voz en repudio a la violencia machista en diferentes ocasiones.

PUBLICIDAD

Ednita cree en la educación temprana y en hablar de la violencia de género en las escuelas y en el hogar y que las agencias pertinentes y la sociedad actúen con inmediatez para proveer herramientas de ayuda para una mujer que es víctima de violencia.

“Nadie es propiedad de nadie. No tienes derecho de acabar la vida de otra persona. Nosotros escogemos cuando estamos en pareja caminar con otra persona para encontrar puntos en común, pero no tienes derecho a acabar con la vida de otra persona y determinar qué es lo que la otra persona tiene que hacer con su vida. Cuando el amor se acaba o se termina la relación se tiene que acatar la voluntad de la persona que se quiere ir. Nosotros no tenemos derecho de la vida de nadie. En nombre del amor o de la relación que se vivió tienen que aprender a irte y soltar. Igualmente te digo que para algunas mujeres es muy difícil salir de esas relaciones. Pienso que de la sociedad y nuestras autoridades deben hacerse más presentes para comunicar de forma contundente sobre los pasos a seguir y los recursos inmediatos para que una mujer que está en la situación no pierda la vida”, añadió la cantante en entrevista en formato virtual desde Florida como parte de los preparativos para arrancar este fin de semana su gira de conciertos en Estados Unidos.

De gira con la diáspora

El concierto “La más loca, La más bella” se presentará en varias ciudades de Estados Unidos luego de haber sido pospuesto por diferentes circunstancias relacionadas a la pandemia de COVID-19. El concierto se presentó con éxito en noviembre de 2021 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

PUBLICIDAD

Ednita vive del escenario y no ve la hora en que pueda conectar con ese público que la ha respaldado por décadas en o fuera de su patria. Esta vez se presentará el 29 de octubre en Will Rogers Memorial Center en Fort Worth, Dallas; el 19 y 20 de noviembre cantará en el Osceola Performing Arts Center en Kissimmee, Orlando y el 17 de diciembre en The Ritz Theater And Performing Arts Center en New Jersey.

“Estoy feliz y loca por encontrarme con la diáspora y con la gente que hace tiempo no nos vemos y para mí es importante encontrarme con esos boricuas que están por ahí y que siempre nos dicen cuándo vienes y al fin voy a poder estar con ellos. Esta gira fue la más esperada y ya por fin empezamos a viajar en ciudades que no habíamos ido y luego el año que viene pues nos moveremos a ciudades de Estados Unidos y de América Latina y con el favor de Dios culminar con broche de oro en la función 20 en el Coliseo de Puerto Rico”, explicó la cantante.

Durante la velada musical, los asistentes serán cómplices de las historias que la vocalista comparte de sus canciones. Al mismo tiempo, disfrutarán en vivo con las melodías su reciente producción, que nació en dos partes, primero “La más loca” y luego “La más bella”. El repertorio incluirá los clásico que se cantan a todo pulmón como: “Tú sin mí”, “La más fuerte”, “Más grande que grande” y “Quiero que me hagas el amor”.

PUBLICIDAD

La voz de “Se nos fue la mano” es la intérprete femenina con más funciones realizadas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tiene 19. Es por ello que vislumbra poder realizar el vigésimo concierto en ese recinto en el 2023.

“He tenido una carrera preciosa y en otros países se me han abierto muchas puertas, pero definitivamente ser profeta en mi tierra es el logro más significativo. No es común pero el público me escogió a mí y cada vez que se suma algún récord o algún logro me emociona mucho porque Puerto Rico es mi casa, mi hogar y donde he vivido lo momentos más felices de mi vida. Puerto Rico es todo para mí y tener esa alegría de que todo el trabajo hecho toda la vida no ha pasado desapercibido y la gente se siente orgullosa de lo que uno hace. Ese éxito no es mío porque lo comparto con mi país, con la clase artística y con las mujeres artistas. Para mí el esfuerzo es personal, pero el logro es colectivo”, subrayó la “Diva de Ponce”.

Ednita siempre ha sido muy intuitiva en los pasos que da en su carrera y a la vez asegura que trabaja desde la libertad de hacer lo que le apasiona que es cantar. Es por ello que se ve por mucho tiempo activa en los escenarios. Ahora sumó la faceta de producción. Ednita produce por primera vez junto al productor Pepe Dueño el espectáculo que la bailaora de flamenco, Siudy Garrido presentará por primera vez en Puerto Rico, en el Coca Cola Music Hall. El espectáculo “Flamenco íntimo”, se celebrará el 4 de noviembre.

Por lo pronto dijo que no se vislumbra produciendo para su hija Carolina, ya que “ella tiene su propia película y yo le aplaudo que ella lleve su camino”.