Eduardo Cabra no puede “meter las cabras”. No se le da e iría contra su naturaleza. Y es que al hablar de su nueva producción, la primera en solitario, de antemano aclara que sabe que “no será el hit del verano”.

Lo dice con la naturalidad que lo distingue, sin pretensiones de proclamar que es la mejor producción de su vida y que será un éxito rotundo. El productor, músico, compositor e intérprete prefiere llamar las cosas sin hacer alarde de lo que son. Podría hacerlo; si quisiera pregonar los múltilples galardones que ha recibido a lo largo de su carrera. Prefiere no hacerlo, tal y como se despidió en el 2020 de su sobrenombre “Visitante”.

“Con este proyecto estoy apostando más al maratón de aquí a 20 años a ver el trabajo y poder escucharlo y tener una perspectiva amplia de lo que se hizo. No es un disco para ser el hit del verano”, suelta al comenzar a describir el álbum EP, denominado “Cabra” que presenta, hoy, lunes y que contiene seis temas inéditos.

“Es un disco que conecta con la etapa personal que vivo. Soy sincero no es un disco que pretende ser el hit del verano… Para mí es un problema desligar el tipo que se mete al estudio de grabación con el que sale a hacer compra. Hay gente que tiene esa capacidad de subirse al escenario y desconectarse de la persona y de la cotidianidad. No soy así. Soy el mismo. Todas las cosas buenas y mis porquerías me las llevo al escenario y voy cargando con ellas como una mochilita” revela Cabra, quien por su condición de productor se le hace muy natural tener una visión crítica de un trabajo sin ser el llamativo intérprete sobre el escenario.

Eso no quiere decir que no tenga expectativas con el nuevo disco. Las tiene y recaen en la creación propia de la producción y en cómo conectar con las personas desde la fórmula musical o la lírica. Busca lograr una exposición que sea perenne a través de sus trabajos musicales en cada proyecto que realiza.

Cabra se puso el sombrero de intérprete y a su vez el de productor para unificar con los músicos lo que quería exponer y cómo presentarlo. Para el disco trabajó con los músicos del patio Diego Centeno, Bayoán Ríos y Emmanuel Santana.

“Cada canción tiene su temática. Una habla de despojo, otra sobre los seres queridos que no están, mi punto de vista sobre el arte actual y el otro es tirando molestias con bases rítmicas bailables. Un elemento común musicalmente es la instrumentación orgánica a la electrónica. Llevo casi 20 años haciendo eso y lo que cambian son los ingredientes de la receta”, menciona el músico, cuyo proyecto más reciente fue el concepto experimiental “Trending Tropics”, muy distinto al EP.

La mente maestra de la sonoridad de la banda de Calle 13 conoce qué conecta y qué no. Lo ha trabajado por más de 25 años. Es por ello es que se atreve a decir que siempre hay proyectos que tienen el “DNA para pegar y hay otros que no lo tienen por el algoritmo de cómo se hace un tema, se graba un video”.

El primer corte promocional del EP fue “La cabra jala pal monte” lanzado en el 2020. “La ventana” y “Gris” fueron lanzados en octubre y en febrero respectivamente.

Mientras que las preocupaciones y lo que le molesta lo expone en el tema “Lingote”. Sin entrar en detalles afirma que ese tema fue su gran desahogo en la producción musical. Con el lanzmiento del EP sale “Lingote”, “Quisiera ser un meme” y “Un belén”.

Graba con su hija Azul

Una de sus satisfacciones del EP es la colaboración que tuvo con su hija mayor Azul, de 15 años. La joven hizo los coros del tema “Quisiera ser un meme” y para el vocalista la participación de su hija es concretar ese acercamiento que tuvo desde pequeña con el arte musical.

“Ella siempre ha estado involucrada en la música. Está en el programa de preparatoria del Conservatorio de Música y toca piano. Escucho en casa el piano y es una cosa de ella sacar la progresión armónica. Ella va y se sienta y le mete y saca su propia música”, precisa Cabra quien desde los seis años se ha dedicado a la música.

“‘Quisiera ser un meme’ es comparando las aspiraciones del mundo artístico y de las veces cuando uno se quiere ir por el lado del entretenimiento y por el lado del mundo del arte. Es comparar la vida de un meme con la vida de un artista. Hay paralelismos en querer ser viral por momentos. Hay una sobreexposición de ambos en el asunto de las redes y luego quedas en el olvido. El meme viaja a muchas partes y el artista también. El tema no es una crítica porque no estoy en contra de la virabilidad”, añade.

Cabra confiesa que necesitaba soltar la primera parte del trabajo. Menciona que hacerlo le brinda tranquilidad, al concretar un trabajo y comenzar con lo próximo. “Los discos no se pueden aguantar mucho, luego se ponen viejos”, señala.

Aparte de su proyecto musical, el cual tendrá una segunda parte en noviembre de este año, Cabra trabaja en otras cinco producciones de otros artistas. Por más de un año no ha salido del estudio de grabación y vaticina que tras el encierro el 2022 será muy activo en la industria musical, sumado a la apertura de los escenarios.