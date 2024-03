El cantante José Alfredo regresa a la música con emotivo tema dedicado a su madre

“Mami coleccionaba mariposas, esa es su figura favorita. Recuerdo que desde niño siempre me hablaba del proceso de metamorfosis. Ella me enseñó que muchas veces las condiciones no van a ser las que uno desea, pero cuando uno entra en su proceso, uno se arma del valor necesario y alza vuelo de la manera más bella”, recordó el artista.