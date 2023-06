A medida que la música urbana ha ido acaparando la atención del público por todas partes del mundo, siendo liderada por un gran número de exponentes puertorriqueños, son muchos los nuevos artistas de otros países que han salido a la palestra para demostrar su talento.

Entre ellos se encuentra el cantante Boza, quien representa la nueva generación de artistas de Panamá y quien tiene ganas de que escuchen su propuesta musical, sobre todo en Puerto Rico, lugar que le ha servido de inspiración en su corta carrera y donde quiere ganar más audiencia.

Aunque visitó la isla recientemente para los Premios Tu Música Urbano y presentó un pequeño concierto durante las Justas Interuniversitarias de la LAI, Boza tiene como meta “romperla en PR” y darse a conocer en un mercado que considera como “súper duro”, así como un referente para el género que interpreta.

PUBLICIDAD

“Sin Sol”

Este cantautor, cuyo nombre de pila es Humberto Ceballos Boza, está en plena promoción de su álbum más reciente “Sin Sol”, en el que trabajó durante el año pasado, pero que por razones fuera de su control no se había estrenado. “El estreno se retrasó un poco por temas de mercadeo pero fue mejor porque si no, no hubiera podido grabar junto con Kenia OS la canción ‘Ocean’ o con Dalex el tema ‘Volar’. Al final, me di cuenta de que todo salió perfecto”, mencionó el cantante de 25 años.

De hecho, en este álbum, Boza expresa una gama de sentimientos y emociones, comenzando con temas enérgicos de la mañana como el afrobeat y sonidos más tropicales, hasta llegar a una vibra más relajada para disfrutar la tarde y la noche con géneros como el rap, jersey club, electrónica y house , entre otros.

Tres temas para conocer a Boza

Para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar un tema de este panameño, el propio artista seleccionó tres temas del nuevo álbum que podrían servir como una introducción a a su variada propuesta musical. Estos son: “Ocean”, “Sin Waze” y “Rompeolas”.

“El tema ‘Ocean’, que canto junto a Kenia OS, es más ‘tropicalona’, es el single del álbum, es una canción que tiene un ‘vibe’ bien durísimo. Antes del lanzamiento del álbum se filtraron 15 segundos de esa canción y todo el mundo se enamoró de la canción y sé que cualquiera que la escuche va a quedar enganchado”, explicó el artista nacido en Ciudad de Panamá.

PUBLICIDAD

“Por otro lado, ‘Sin Waze’ es una canción que explica muchas cosas que sucedieron en Europa y también es afrobeat y tiene más ‘flow’. De la misma forma, ‘Rompeolas’ es una canción acústica, así que me pueden escuchar en otra versión muy diferente a las demás”.

No obstante, algo que este cantante no carece es de ganas de mostrarle al mundo su talento y su versatilidad, razón por la cual se atreve a interpretar todo tipo de género musical. “Creo que algo que me diferencia de muchos, es que no tengo miedo a hacer cualquier tipo de música. Incluyendo cualquier tipo de género o ‘beat’”, detalló este joven que grabó su primera canción en un estudio a los 16 años de la mano del productor Faster, con quien se mantiene trabajando. “Me gusta variar. Por ejemplo, si hago un trap, no voy a hacer mil trap. Mañana, si viene alguien a hacerme una propuesta de grabar una canción y es una salsa, la podría hacer. Soy muy abierto a la música y no tengo una sola manera de interpretar en sí”.

Además de la promoción a su álbum “Sin Sol”, Boza, quien es también compositor comenzó una gira de conciertos por Estados Unidos el pasado 22 de junio, llamada “Boza Volar Usa Tour”, la cual lo llevará por ciudades como Sterling, en Virginia, Baltimore, Queens, Houston, Chicago, Nashville, Austin, Miami y Seattle, entre otras, cerrando con broche de oro en Los Ángeles, el 26 de agosto.

Actualmente su equipo de trabajo maneja varias fechas y están en negociación para traer su espectáculo a Puerto Rico antes de que termine esta gira.

PUBLICIDAD

Mercado puertorriqueño

Algo en lo que ansía y trabaja fuertemente es en entrar de lleno en el mercado puertorriqueño y ser reconocido al mismo nivel que el resto de los exponentes locales. “Puerto Rico es súper duro y está muy abierto con la música. Además, hay artistas que son de mis favoritos como Myke Towers, que son otra cosa. A pesar de su tamaño, la isla es como una colmena de donde sale tanto talento”, describió Boza. “Además, Puerto Rico es un referente, si pegas aquí, se te abren puertas en muchos otros lugares de mundo. Para todo artista es súper importante llegar a conquistar Puerto Rico. No cualquiera lo hace, porque es difícil y el público es bien exigente. Si pegas en la isla es porque eres bueno”.

De hecho, el cantante ha visitado la isla en unas cuatro ocasiones y siempre se ha sentido cómodo y “como si estuviera en su casa”. “Puerto Rico no tiene tanta diferencia a Panamá. Somos muy similares en la comida, en cómo la gente janguea y en el ‘party’. En verdad llego allá y me siento como si estuviera en mi casa. Lo único que cambia un poquito es el acento”, detalló Boza, mientras reía.

A pesar de estar en plena gira, Boza sacará tiempo para estar en la isla próximamente ya que dirá presente en los Premios Juventud, donde está nominado en la categoría de Artista On The Rise Masculino y que se llevarán a cabo en el Coliseo de Puerto Rico el 22 de julio.

PUBLICIDAD

“Es en medio de la gira, pero creo que, si tengo tiempo de ir, estaré en los Premios Juventud. Es muy bonito estar en esos eventos, ya que hacen que uno crezca bastante como persona y como artista. Conoces más personas, conoces más artistas, conoces muchas cosas que no tenías la noción y todo eso va moldeando la carrera de un artista. Creo que es súper importante no fallar a ninguno de esos eventos”, destacó la arista, que ha grabado temas con exponentes como Dímelo Flow, Piso 21, Leslie Grace, Ozuna, Lenny Tavarez y Lunay, entre otros.

Éxitos anteriores

A pesar de su corta carrera, Boza ya cuenta con un sinnúmero de tema que se han convertido en verdaderos éxitos y que cuentan con cientos de millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales como Spotify y YouTube.

Ejemplo de esto son las múltiples certificaciones de Platino de su hit mundial “Hecha Pa’ Mí”, que acumula más de 530 millones de reproducciones y “Ella Remix”, que supera los 180 millones de reproducciones. De igual forma, ha sido reconocido con una certificación de Oro por su éxito mundial “Ella”, que ha generado más de 170 millones de reproducciones. Además de eso, el sencillo “¿Qué prefieres?” ha acumulado más de 20 millones de reproducciones y vistas combinadas, y alcanzó la posición número cuatro en la lista America’s #1 Music Charts, presentada por la prestigiosa publicación Pollstar.