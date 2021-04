Desde que comenzó en la radio en 1993, el locutor y productor Luis J. Ortiz, conocido artísticamente como El Coyote, apostó por el género urbano.

En ese entonces, prácticamente ninguna emisora radial sonaba reguetón o underground, como se le conocía en aquella época al palpitante ritmo. La insistencia de El Coyote, logró que en 1996 estrenara “The Show”, un espacio sabatino -el cual todavía mantiene- dedicado exclusivamente a tocar canciones del género.

Su incursión en la radio fue en una estación de baladas que nada tenía que ver con el género. Ahí adquirió la experiencia necesaria para continuar su paso ascendente en este medio en el cual se ha destacado por los pasados 28 años. El locutor, quien es natural de Caguas, relata que comenzó a interesarse por la música urbana a finales de la década del ochenta y principios de los noventa, cuando se convirtió en fanático de propuestas como las de DJ Playero, DJ Negro y DJ Nelson.

Esa pasión, hizo que rápidamente comenzara a probar suerte como DJ y productor de eventos, haciendo fiestas y “parties” en centros comunales con figuras como Wiso G, Michael & Manuel y Big Boy, entre otros artistas que estaban despuntando para aquella época. Luego de graduarse de cuarto año, se fue a estudiar locución, y tan pronto supo que tendría un micrófono al frente y la posibilidad de programar música, no dudó en darle un espaldarazo al género que tanto le gustaba.

“Primero empecé como fanático del rap, del underground, de reguetón. Me gustaba la música, pero sentía que se le podía sacar más cosas, por eso cuando empecé en una estación de radio propuse lo del programa y por ahí fue tomando fuerza el género. En aquel momento era bien raro que una emisora tocara reguetón, pero le veía mucho potencial. No es que sabía que iba e explotar a nivel mundial, fue que sencillamente me gustaba y le veía potencial”, narra sobre su interés.

Coyote The Show

Dos décadas después de iniciar su carrera radial y tras producir diversos eventos musicales -entre ellos el primer concierto de reguetón en el Coliseo de Puerto Rico y en el Madison Square Garden en Nueva York-, El Coyote decidió que era el momento de regresar a sus orígenes como productor musical y se lanzó como El Coyote The Show, mote con el que debutó en el 2019 tras lanzar el tema “No le bajes”, con Farruko y Tito El Bambino.

Después de esa canción, presentó “Payasita”, con Cauty y Jowell & Randy, y ahora presenta su nuevo tema “Todos perreando”, en colaboración con Justin Quiles, Nio García y De La Ghetto. Con este tema, según el productor, busca regresar a “la esencia de lo que es el reguetón de la mata”, pero sin olvidar los nuevos elementos de la música urbana.

“Cuando vi que ‘No le bajes’ funcionó muchísimo y rompió en YouTube con 50 millones de views, empecé a preparar otras canciones, entre ellas ‘Payasita’ y ahora, ‘Todos perreando’, para la que rápido pensé en De La Ghetto y luego me gustó la idea de combinar a Justin con Neo porque me gusta mucho esa combinación de voces”, explica sobre su nueva canción, cuyo vídeo salió el pasado 16 de abril, bajo la dirección del colombiano Gustavo “Gus” Camacho.

Lo que caracteriza a El Coyote The Show es que integra en sus canciones su experiencia y dinamismo como animador radial, haciendo que cada tema se sienta como estar en medio de un party o un concierto, ya que utiliza su voz para animar o avivar cada tema.

“Creo que lo que traigo a la mesa es el concepto del DJ, donde actúo como si estuviera en la radio, presentando un tema como si estuvieras en la discoteca o en un concierto. Es como animar encima de la canción”, expresa sobre su sello distintivo a nivel musical.

Esta no es la primera vez que El Coyote se lanza en esta aventura, pues en el pasado llegó a producir temas con DJ Nelson e incluso grabó un disco junto al productor Raphy Pina de una de las ediciones de “The Show en la Feria”, en el 2000. La razón para no seguir ese rumbo en aquel entonces fue su trabajo en radio.

Actualmente, El Coyote mantiene su programa radial diario en Mix 107.7 FM, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., sigue con el espacio “The Show” todos los sábados y mantiene un podcast. Sobre si percibe algún conflicto entre ser productor musical y locutor radial, dice que no porque en la actualidad “es común” que un animador tenga diversos sombreros. A modo de ejemplo, mencionó el caso de Angelique Burgos “La Burbu”, que recientemente incursionó en el reguetón con un remix del tema “Durísimo”, de Jowell.

“En otra época lo hubieran visto como que ‘él hace eso para pautarse’, pero ya eso ha cambiado con las redes sociales. Además de DJ de radio, siempre he hecho otras cosas como producir eventos, así que yo creo que la nueva generación digiere más estos cambios. Antes quizás hubiera sido más complicado”, asegura.

Aunque por el momento se enfocará en lanzar sencillos, El Coyote no descarta en un futuro presentar un álbum con sus temas. Mientras llega ese momento, sigue disfrutándose esta etapa en su carrera. El tema “Todos perreando”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.