El pianista estadounidense, Richard Goode, reconocido por sus interpretaciones piezas de Mozart y Beethoven, será uno de los artistas invitados en la edición de este año del Festival Casals.

Goode se ha destacado por su potente, profunda y expresiva capacidad interpretativa y es reconocido como uno de los principales exponentes actuales de la música clásica y romántica para el piano.

“Estoy emocionado por estar allí. Para mí es un regreso. Estuve en Puerto Rico hace 63 años cuando era adolescente con un grupo de música de cámara. Así que es un regreso después de todos estos años”, dijo Goode en entrevista con El Nuevo Día.

El pianista ha presentado recitales en Boston, San Francisco, Filadelfia, Nueva York, Houston, Portland y Chicago; y en numerosos colegios y universidades de todo los Estados Unidos. En Europa, ha realizado destacadas presentaciones en el Wigmore Hall, el Festival de Edimburgo, Berlín y en toda Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido.

Goode también recordó una ocasión en la que llegó a compartir directamente con el maestro Pablo Casals, cuando este necesitaba un pianista para ensayar. “Llegaron a donde mí mientras practicaba en el conservatorio para decirme que me necesitaban. Era la primera vez que él tocaba ese concerto específico en muchos años y necesitaba que alguien tocara con él, pero yo no sabía la pieza. Me dijeron que tenía que estar a las 10:00 a.m. con él”.

Por suerte, pudo practicar y llegar a tiempo a la cita de ensayo, a pesar de sentirse muy nervioso. “Fue una gran experiencia, poder ir a su casa y ver al maestro y aprender esta piezas para poder acompañarla razonablemente”.

Como parte del Festival Casals, Goode interpretará un recital íntegro de obras de Ludwig van Beethoven para piano, una selección de las Bagatelas, Op. 119; la Sonata para piano núm. 30, Op. 109; y las Variaciones sobre un vals de Diabelli, Op. 120.

El músico abundó sobre por qué la música clásica permanece relevante en el mundo de hoy. “Creo que esta música sobrevive porque la gente la ama y quiere escucharla. Sé que cuando comencé a escuchar a Mozart, Beethoven, a Bach y a los demás, había algo que estaba cerca de mi corazón y de las cosas que sentía que eran más importantes en mi vida. Se comunicaba conmigo de una forma que no había nada más que me llenara de esa forma”.

“Creo que esta música siempre tendrá un lugar mientas la gente sienta que es importante en sus vidas”, concluyó.

El Festival Casals fue fundado en 1956 por el famoso chelista, director y compositor Pablo Casals y trae anualmente a San Juan el talento musical más sobresaliente del mundo. Desde sus inicios, el festival fue diseñado para posicionar a Puerto Rico como una potencia dentro de la industria musical sinfónica y el turismo cultural, liderado por su mayor acervo cultural: la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Este año, el Festival se llevará a cabo del 20 de mayo al 3 de junio en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. El pianista Richard Goode estará presentando su recital el 27 de mayo en Bellas Artes. Los boletos para todos los eventos se pueden adquirir en Ticketera.