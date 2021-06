El guitarrista puertorriqueño Hermelindo Ruiz hizo historia en el Severance Hall, en Ohio, donde grabó recientemente una danza puertorriqueña junto a músicos de The Cleveland Orchestra.

Ruiz, cuyas composiciones se han interpretado en países como Zimbabue, Francia, Australia, Tailandia, China y Rusia, fue el solista invitado para grabar un vídeo en este importante escenario, donde inicialmente grabaría una de sus composiciones, pero luego decidió utilizar el espacio para rendir homenaje a uno de los maestros de la danza puertorriqueña, Juan F. Acosta.

“Inicialmente fui invitado a esta maravillosa sala para grabar una composición mía. Sin embargo, aunque la invitación ya era un gran honor, un día se me ocurrió que un logro todavía mayor sería el grabar una danza puertorriqueña en un escenario de tal prestigio. Tuve que pelear mucho con la organización para que me dieran el permiso, pero, finalmente, no solo grabé la danza, sino que, incluso, ellos decidieron incluir una bandera de Puerto Rico, muy sutilmente, en el escenario para apoyar esta hidalguía”, expresó el músico y compositor en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

La obra grabada fue la danza “Ojos de ensueños”, del compositor Juan F. Acosta (1890-1968), cuyo catálogo de obras incluye más de 1,200 piezas inéditas, sobre las que Hermelindo publicó un libro en el 2014. El arreglo para cuarteto de cuerdas y guitarra fue creado exclusivamente por Ruiz para este evento y busca dar a conocer la música de Acosta que continúa, en su mayoría, lamentablemente, desconocida.

La grabación sonora estuvo a cargo de la multi ganadora de varios Premios Grammy, Elaine Martone, y la producción fue organizada en una colaboración de The Cleveland Orchestra y el Cleveland Classical Guitar Society, bajo un proyecto del Cleveland Foundation.