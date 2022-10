El cantante puertorriqueño de reguetón Robi lanzó ayer, viernes, su nueva canción “Sigo feliz”, en colaboración con el grupo colombiano de pop latino Piso 21, al que calificó de “icono de la cultura y la música latina”.

”Cuando grabé mi verso, ellos se enamoraron tanto del tema que decidimos que fuera una colaboración entre Robi y Piso 21″, explicó Robi en un comunicado.

La historia de la canción gira en torno a cómo se puede superar una ruptura sin que duela, ya que cuando se deja una relación con una persona que no te suma, lo mejor es dejarla por un bien mayor porque algo mejor está por venir.El tema “Sigo feliz” ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

”Para mí colaborar con Piso 21 fue algo muy especial. Siempre he sido fanático del movimiento de las bandas y algo que respeto mucho es que ellos han hecho su legado juntos”, manifestó el cantante de música urbana.En este sentido, subrayó que Piso 21 “son iconos de la cultura y la música latina y para mí es un honor poder no tan solo colaborar si no compartir el mismo amor por la música que ellos. Además,A su juicio, los colombianos tienen un “oído mágico para encontrar talentos”.

PUBLICIDAD

Robi fue invitado a la Casa Blanca como parte de la celebración del mes de herencia hispana.El artista lanzó una versión renovada del tema de Daddy Yankee junto a Zion y Lennox, “Tu Príncipe”, parte que se presentó durante el trigésimo quinto aniversario de los Premios de la Herencia Hispana como parte de un tributo al conocido como “Rey del reguetón”.

Por su parte, los colombianos se suman de esta forma una nueva colaboración a su carrera, durante la cual han sumado fuerzas con artistas como Pablo Alborán, The Black Eyed Peas, Christian Nodal y Maluma, entre otros.