El momento más esperado de Humberto Ramírez: “Es algo inimaginable”

“Me siento súper agradecido, ya que es algo que no ocurre muy a menudo. Cuando era un nene soñaba con ser músico y todas esas cosas, y con el paso del tiempo, me di cuenta que todo lo que pensaba, imaginaba y soñaba, se fue haciendo realidad”, explicó Ramírez, quien estudió composición y orquestación en jazz en Berklee School of Music, en Boston. “Así que, llegar a 40 años en la música es algo inimaginable, es algo que para mí es súper importante, excitante y, a la misma vez, una bendición”.