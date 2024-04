El tenor Juan Diego Flórez promete una noche inolvidable para los amantes de la ópera en Puerto Rico

“Mi padre, Rubén Flórez, era un cantante de música peruana. Y yo escuchaba mi papá cantar, lo acompañaba algunas veces. Entonces la música un poco me llega de ahí. En el último año del colegio, empezamos a poner en escena zarzuelas, o sea, opereta española y como yo cantaba con la guitarra, entonces empecé a cantar algunos solos de esas zarzuelas que presentábamos. Y así me interesé, porque pensé que si el profesor de música del colegio me enseñaba canto al estilo lírico, como se canta la ópera, podía cantar mejor lo que yo cantaba en esta época que era el pop. Yo ya estaba perfilándome como una estrella del pop en Perú”, relató Flórez.