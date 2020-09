La pandemia del coronavirus hay que abrazarla para entenderla, razonarla para aceptar que se trata de una nueva realidad y emprender retos para seguir llevando amor y transformar la vida de los niños. Esta es la filosofía adoptada en los últimos meses por El Trotamundos para continuar su misión filantrópica en medio de un virus que no se detiene.

“La pandemia nos trata con muchas fuerzas, pero también nos brinda nuevas oportunidades en las que abrazamos otras iniciativas y maneras de seguir transformando vidas. Estamos aprendiendo a amar de manera remota porque el amor no solo es urgente, sino que es posible desde otros espacios que no eran los que estábamos acostumbrados. Tenemos que seguir siendo un puente de amor. La pandemia hay que abrazarla y entenderla ya que esto es una nueva manera de vivir y seguir tus sueños. No nos detenemos”, mencionó el filántropo que lleva casi 20 años impactando la vida de miles de niños en diferentes partes del mundo.

Su misión más reciente está enfocada en Bánica, localidad ubicada en la frontera entre la República Dominicana y Haití. Su fundación construye cerca de 52 residencias en la zona y en medio de la pandemia la construcción sigue en pie gracias a los contratistas y los ferreteros del vecino país que no han detenido su labor.

El Trotamundos y su fundación acaban de entregar seis nuevas viviendas a las familias de la zona. Parte de la construcción de las residencias fueron sufragadas gracias al donativo de$25,000 que hizo la exreina de belleza Kiara Liz Ortega al ganar la más reciente edición de “Mira Quién Baila All Stars” de Univision.

“En un principio creía que no era posible continuar haciendo esa obra en Bánica de manera remoto. Ante la nueva modalidad hay que ajustarse a ello y por lo tanto hemos seguido hacia adelante con todos los proyectos que incluyen entrega de alimentos no perecederos a los niños de Bánica y a los de Puerto Rico de recursos limitados. Vamos ahora a la segunda fase de 26 casas más”, explicó el artista que ha utilizado las redes sociales como herramienta de donación.

El Trotamundos contó con la colaboración de la veterana animadora infantil Sandra Záiter, en su nuevo álbum musical.

Recuerda los clásicos

Con el mismo ímpetu que ha gestado los proyectos remotos completó su segunda producción discográfica, titulado “El Trotamundos canta con sus amigos”. El álbum disponible en su plataforma digital contiene canciones tradicionales infantiles interpretadas a dúo con 11 artistas locales.

El "sí inmediato de parte de los vocalistas puertorriqueños se Danny Rivera, Pedro Capó, Ana Isabelle, Miguelito, Sandra Záiter, Tito Auger, Ektor Rivera, Víctor Santiago, Lourdes Robles y Oscarito Serrano se dio desde el genuino interés de ayudar y aportar. También grabó un tema a dúo con los niños de Haití.

“Se trata de un proyecto muy especial trabajado con grandes amigos que admiro mucho y que son grandes voces del país. Son canciones clásicas que los niños de hoy día rara vez están expuestos a este tipo de riqueza musical y que además traen consigo unos valores. Podemos despertar una nostalgia en mamá, papá, abuela, tití y entre otros adultos que al escuchar los temas van a recordar su niñez. El disco es para que puedan disfrutar en familia”, explicó Axel Serrant, nombre real de El Trotamundos.

De los cantantes que participan en la produccion reiteró que se tratan de artistas con “corazones generosos" que nuncan han tenido un no a la hora de ayudar.

Cada canción fue musicalizada con ritmos de diversos países. Los temas incluyen los clásicos: “Mambrú se fue a la guerra”, “Palomita blanca”, “Naranja dulce”, “El barquito chiquitito” y “De colores”, entre otros.

El Trotamundos detalló que musicalizó los temas con diversos ritmos latinomericanos que incluyen norteña mexicana, el joropo venezolano, la bachata y el merengue dominicano, y el “country” estadounidense, entre otros.

Aunque no escogió un ritmo urbano para los clásicos, sostuvo que no descarta en el futuro invitar a algún reguetonero a grabar un tema musical, ya que cuenta con varios amigos en el género urbano como es el caso de Wisin.

La producción puede ser adquirida en formato físico a través del portal de El Trotamundos y se enviaría por correo o puede ser descargada en las diferentes plataformas digitales.

Repertorio de “El Trotamundos canta con sus amigos”

1. “De colores”, con Danny Rivera

2. “Los pollitos”, con Éktor Rivera

3. “El barquito chiquitito”, con Oscar Serrano

4. “El bosque de la China”, con Lourdes Robles

5. “La gallina turuleca”, con Víctor Santiago

6. “Palomita blanca”, con Pedro Capó

7. “Mambrú se fue a la guerra”, con Miguelito

8. “Naranja dulce / A la limón”, con Tito Auger

9. “La granja”, con Sandra Záiter

10. “Palomita blanca”, con Ana Isabelle

11. “Panamá me tombé”, con niños de Haití

12. “Amigos”, con Danny Rivera, Tito Auger, Pedro Capó, Ana Isabelle, Éktor Rivera, Víctor Santiago, Lourdes Robles y Sandra Záiter