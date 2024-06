Emocionada Kany García recibe el premio “Espíritu de cambio” de Billboard

“El cambio solo viene de la lucha y de la valentía. Para mí un poco ese ha sido mi camino. Un camino que me he peleado muchísimo con el miedo, pero me he dado cuenta que vivimos en una sociedad que necesitamos cambios urgentes. Me fascina estar entre mujeres a quienes admiro. Es hora que hablemos más, y no solo cantemos, bailemos y la pasemos superbién. Es hora de que usemos el micrófono no solamente para entretener. Nosotras las mujeres siempre hemos vivido en un desequilibrio tan brutal, que por eso la lucha es algo que se nos da con mucha facilidad”, dijo visiblemente agradecida García.