Cuando Jarabe de Palo y el intérprete y compositor puertorriqueño Pedro Capó salieron al escenario un público delirante los esperaba. Iniciaron la velada musical en el Coca Cola Music Hall con la interpretación de los éxitos “El bosque de palo” y “Dos días en la vida”.

“¡Buenas noches, Puerto Rico! Esta es una noche muy especial para todos nosotros, especialmente para mí. Me atrevo a decir particularmente, qué honor, qué privilegio rendir tributo al maestro Pau Donés por primera vez en Puerto Rico, acompañado de este bandón de increíbles músicos y seres humanos”, expresó emocionado Capó.

La velada prosiguió con el tema “Depende” cantada a coro por el público, “Pura sangre”, “Me gustas como eres” y “Completo incompleto”.

La noche fiel al rock en español y la emotiva celebración a una de las estrellas más grandes de la música latina, Pau Donés prosiguió con “Humo”, “Quiero ser poeta”, “Lado oscuro” y “Agua”.

Con un público fascinado cantando junto a los artistas cada tema, se escuchó “Déjame vivir” featuring Adryanna Muller, corista de Pedro Capó, seguido de “Eso que tú me das”.

Fue una noche fiel al rock en español y la emotiva celebración a una de las estrellas más grandes de la música latina, Pau Donés. (Dianeris.com)

El momentum de la noche lo provocó, por supuesto, el emblemático tema “La flaca” que emocionó no solo a la audiencia, sino a los artistas en el escenario.

“Queremos agradecer a esta isla maravillosa que nos ha acogido siempre con los brazos abiertos, donde nos hemos sentido como en casa. Muchas gracias Puerto Rico, y a su gente hermosa por tantos años de cariño. Gracias también a Yolanda Díaz”, expresó David Muñoz, guitarrista de la banda original de Jarabe de Palo.

Además, uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue cuando el guitarrista líder de la banda Jarabe de Palo agradeció la participación del cantautor puertorriqueño Pedro Capó.

David Muñoz, guitarrista de la banda original de Jarabe de Palo, junto a Pedro Capó. (Dianeris.com)

“Estamos entre amigos y les voy a contar que somos unos completos ignorantes porque no lo conocíamos, lo conocía todo el mundo excepto nosotros, pero vimos un concierto que nos enviaron y dijimos que con este tío íbamos a pasarla fenomenal. Sin embargo, lo que nos ha impresionado es que sabíamos que íbamos a tener una voz privilegiada, una súper voz, un artista que hace una música increíble y cuando llegamos aquí no pasó un minuto y ya éramos como amigos de toda la vida y eso no tiene precio”, expresó Muñoz.

La noche cerró con “Bonito” y, por supuesto, “Grita”, otro de los más grandes éxitos de la banda que junto a Capó demostraron un talento indiscutible y regalaron a Puerto Rico un concierto memorable.